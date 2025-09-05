‘협치, 성동구민 강사양성과정’ 26명 수료 ‘보드게임지도사, 창의수학지도사’ 전문강사 양성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 지난 3월부터 성동구 평생학습관에서 운영한 ‘협치, 성동구민 강사양성과정’을 통해 총 26명의 구민이 평생교육 전문 강사로 발돋움했다고 밝혔다.

‘협치, 성동구민 강사양성과정’은 지역 내 숨은 인재를 발굴하여 평생학습 전문 인력으로 양성하는 장기 프로젝트로 마련됐다. 주민과 행정이 공동으로 지역 현안을 해결하고, 평생학습을 통한 지역 역량 강화를 모색한 민관 협치 모델이라는 점에서 주목받았다.

이번 과정은 성동구 평생학습관(독서당인문아카데미센터)에서 ‘보드게임지도사 2급’과 ‘창의수학지도사 2급’ 등 전문 자격증 취득 과정으로 각각 15명의 학습자가 참여, 총 28명의 자격증 소지자를 배출했다.

이어, 자격증 취득 과정 수료생을 대상으로 ‘강사 역량 강화 교육’을 운영하여 실전 강의 능력을 높였다. 지역 내 아이꿈누리터 등 지역 기관과의 연계를 통해 실제 현장에서 강의를 진행하는 활동을 진행, 최종적으로 26명이 전문 강사로 양성되는 결실을 맺었다.

특히, 이번 ‘협치, 성동구민 강사양성과정’에는 경력보유여성 및 다양한 연령층의 참여가 두드러졌다. 참여자들은 ‘제2의 인생’ 설계와 사회 진출의 발판을 마련하는 계기를 얻었으며, 지역사회 내 전문성 있는 교육 인력풀 확대로도 이어질 것으로 기대된다.

구는 앞으로도 성동구 평생학습관을 거점으로 주민 중심의 학습 환경을 조성, 교육 기회의 문호를 넓혀 구민의 자기계발과 지역사회의 역량 강화에 지속적으로 힘쓸 방침이다.

정원오 성동구청장은 “이번 강사양성과정을 통해 민관이 힘을 합쳐 지역 인재를 직접 발굴하고 전문 인력을 양성한 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “앞으로도 구민 주도의 다양한 평생학습 프로그램을 지원해 성동구가 명실공히 ‘평생학습 선도 도시’로 자리매김하도록 힘쓰겠다”고 말했다.