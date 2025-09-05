분갈이부터 병해충 치료까지...원예 전문가가 가정 방문 수거 후 맞춤 관리 높이 1.6m 이상 대형 반려식물, 가구당 최대 2건까지 가능...9월 15일까지 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 대형 반려식물을 키우고 있지만, 관리에 어려움을 겪고 있는 가정을 전문가가 방문해 맞춤 관리해주는 ‘찾아가는 대형 반려식물 관리서비스’를 추진한다.

이를 위해 구는 오는 15일까지 사전 신청받는다.

대형 식물은 크기와 무게 때문에 이동 및 분갈이 등 중·소형 식물보다 관리가 어려워 방치되기 쉽다. 이로 인해 해충과 곰팡이 번식, 실내 공기질 저하, 정서적 상실감 등을 유발해 구민의 삶의 질을 저하시킨다.

이에 구는 지난해부터 서울시 자치구 최초로 ‘찾아가는 대형 반려식물 관리서비스’를 시작, 현재까지 약 900건의 대형 반려식물을 치료하며 구민의 생활환경 개선을 돕고 정서적 안정감을 높이고 있다.

이번 관리서비스는 10월 1일부터 운영, 원예 전문가가 해당 가정을 찾아가 식물을 직접 수거한 후 분갈이, 살충제 및 영양제 투여, 가지치기, 병충해 진단, 치료방안 상담, 반환까지 원스톱으로 제공한다.

또, 가정에서도 반려식물이 건강하게 자랄 수 있도록 물주기 방법, 실내 적정 온·습도, 햇빛 환경, 통풍 주기 등 기본적인 관리법도 알려준다.

지원대상은 높이 1.6m 이상인 대형 반려식물을 키우는 구민 200가구로 가구당 2건까지 무료로 관리해준다. 관리를 희망하는 구민은 양천구청 홈페이지로 접수하면 된다.

구는 중·소형 반려식물 집사를 위한 찾아가는 관리 서비스도 진행한다. 9월 13일에는 신월2동 장수공원에서, 9월 27일에는 목3동 소공원에서 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, 반려식물을 가져와 현장에서 접수하면 된다.

이외도 양천구는 구민의 정서적 안정과 삶의 활력에 도움을 주는 반려식물 문화 확산을 위해 ▲공동주택 단지대상 ‘찾아가는 반려식물 관리 서비스’ ▲반려식물 상담소 ‘도시농업공원 반려식물 클리닉’ 및 ’오목공원 식물쉼터‘ ▲정원 · 원예 등 ’반려식물 교육 서비스‘ ▲취약계층 어르신 대상 ’반려식물 기부 및 보급 서비스‘ 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

이기재 양천구청장은 “반려식물은 정서적 안정과 일상에 활력을 주지만, 여러 가지 여건으로 관리에 어려움을 겪는 구민에게는 또 하나의 부담이 될 수 있다”며 “이번 찾아가는 대형 반려식물 관리서비스가 생활 속 작은 행복을 회복하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.