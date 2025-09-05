9월 26일 노원구민의전당 대강당에서 2025년 제2회 불후의 명강 개최 9월 8일부터 온라인 사전접수 500명, 당일 현장 접수 100명, 자유좌석제, 전 석 무료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 소통전문가 이호선 교수를 초청해 2025년 제2회 불후의 명강을 개최한다.

불후의 명강은 인문, 건강, 과학, 대중문화 등 다양한 분야의 명사를 초청해 시대적 문제와 개인의 삶에 대한 이야기를 나누는 구의 대표적 평생교육 사업이다. 올해는 지난 6월 미술사학자 양정무 교수가 불후의 명강 첫 강연을 맡았으며, 제2회 강연은 상담심리 전문가 이호선 교수가 이어간다.

이호선 교수는 숭실사이버대 기독교상담복지학과 교수이자, EBS ‘달라졌어요’, KBS ‘아침마당’, SBS ‘길위의 닥터’, ‘좋은아침’, jtbc ‘이혼숙려캠프’ 등 다양한 방송과 강연을 통해 대중과 활발히 소통해온 상담 전문가다.

‘이호선의 나이들수록: 관계편’ ‘오십의 기술’ ‘부모코칭사전 등 다수의 저서를 통해 노년기 삶과 가족관계에 대한 인문적 통찰을 전해왔다.

오는 9월 26일 오후 7시 노원구민의전당 대강당에서 진행되는 제2회 불후의 명강 주제는 ‘시대와 세대 속에 좋은 가족이 되는 기술’이다. 빠르게 변화하는 시대 속에서 가족 구성원 간의 갈등과 오해, 단절을 넘어 공감과 회복으로 나아가는 과정을 따뜻하고도 유쾌하게 풀어낼 예정이다.

강연에 참여를 원하는 구민은 오는 9월 8일부터 노원구청 홈페이지를 통해 사전 접수하면 된다. 행사 당일 현장 접수도 가능하다. 온라인 접수는 500명, 현장 접수는 선착순 100명에 한해 입장할 수 있다. 좌석은 지정석 없이 자유좌석제다.

불후의 명강은 지난 2019년 김미경 강사의 ‘나를 지독히 사랑하는법 인생美답’을 시작으로 가수 김창완, 소설가 조정래, 프로파일러 표창원, ‘나의 문화유산답사기’ 저자 유홍준 교수, 뇌과학자 장동선 등 각계각층의 명사들을 강사로 초빙해 매회차 마다 주민들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

오승록 노원구청장은 “세대와 관계의 변화 속에서 가족을 돌아보는 시간이 되기를 바란다”며 “앞으로도 불후의 명강을 통해 구민이 공감하고 함께 성장할 수 있는 배움의 장을 계속 열어가겠다”고 말했다.