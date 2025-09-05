[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 김종국(49)이 결혼한다.

김종국은 5일 오후 서울에서 일반인 여성과 결혼식을 한다. 예식은 가족과 가까운 지인만 초대해 비공개로 진행된다. 사회는 코미디언 유재석이 맡는다. 김종국과 유재석은 SBS TV 예능프로그램 ‘런닝맨’에서 15년 간 호흡을 맞춰온 절친한 사이다.

신부에 관한 정보는 알려진 게 거의 없다. 김종국은 최근 ‘런닝맨’에서 “연예계 쪽에 있는 분이 아니다”며 ‘런닝맨’ 멤버들에게 “여러분이 절대 모르는 분”이라고 했다. 나이와 직업도 알려지지 않았다.

김종국은 앞으로도 방송에서 예비 신부를 공개할 계획이 전혀 없다고 수 차례 말했다.

김종국은 지난 4월 서울 강남구에 70평대 빌라를 산 뒤 ‘미운 우리 새끼’에서 “이 집이 신혼집이 될 거다”며 “결혼을 준비하는 거다”고 말한 적이 있다.

그러다 지난달 18일 팬카페에 자필 편지를 올리고 깜짝 결혼을 발표했다.

그는 “많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행이냐. 잘 살도록 노력하겠다”고 말했다.

그러면서 김종국은 “오랜 시간 늘 큰 힘이 돼준 팬 여러분 덕분에 이렇게 장가도 가고 인생에 새로운 도전을 하게 됐다. 더 노력하고 열심히 사는 김종국이 되겠다”고 했다.