수도권 지식산업센터 선정 시 ‘서울 접근성’이 중요한 요소로 대두되고 있다. 기업하기 좋은 여건은 물론 입주 기업 임직원들의 편리한 출퇴근이 보장되기 때문에 만족도가 매우 높게 나타나기 때문이다.

특히 서울 중에서도 GBD로 통하는 강남업무지구의 경우 다수의 기업체가 들어서 있어 비즈니스 활동 범주가 넓고 주변 유관된 업종과 시너지 효과까지도 기대해 볼 수 있어 실제 이동 시간이 매우 밀접하게 관여된다. 서울의 주요 업무지구와 물리적, 시간적 접근성으로 인해 그 가치가 다르게 평가받고 있기 때문이다.

실제로 경기도 구리갈매지구에 위치한 ‘현대 테라타워 구리갈매’는 지리적으로 서울 바로 옆에 위치해 강남 접근성은 물론 사통팔달의 탁월한 교통 여건을 갖춰 기업들의 물류 이동 효율성이 탁월한 것으로 눈길을 끌고 있으며, 일대에 근무하는 근로자들의 만족도가 높게 나타나고 있다.

먼저 ‘현대 테라타워 구리갈매’가 들어서는 구리갈매는 고속도로 개통으로 특히 주목받고 있다. 지난해 말 개통된 세종~포천 고속도로(일명 제2경부선)의 안성~구리 구간은 수도권 동남부와 서울 동북권을 빠르게 연결하며 기존 경부·중부고속도로의 교통량을 분산시키고 있다.

‘현대 테라타워 구리갈매’는 세종~포천고속도로 갈매IC와 퇴계원IC에 매우 인접한 위치에 조성돼 있어 고속도로 진출입이 매우 용이한 장점이 있다. 고속도로의 진입과 진출이 빠르고 용이하다는 점은, 자재나 제품의 운송은 물론 외부 고객·거래처 방문, 택배·물류 차량 운영 측면에서도 상당히 큰 메리트가 되고 있다.

근로자의 경우에도 대중교통을 이용한 서울 접근성이 매우 탁월하다. 경춘선 갈매역과 별내역이 가깝고 경춘선 별내역에는 서울지하철 8호선 연장선인 별내선이 지나기 때문에 지하철 8호선 별내선을 통해 잠실까지 30분 안에 이동이 가능하다. 또 5호선(천호), 2호선(잠실), 9호선(석촌), 3호선(가락시장), 수인분당선(복정·모란) 등에서 한 번만 환승하면 강남을 비롯해 서울 주요 지역으로 이동하기 매우 수월해졌다. 여기에 GTX-B노선 정차 추진까지 더해지며 철도와 도로를 모두 품은 전방위 교통 요충지로 재편되고 있어 향후 기대감이 더욱 높은 상황이다.

’현대 테라타워 구리갈매’는 입주기업들의 성공적인 비즈니스를 지원하기 위해 여러 특화설계와 커뮤니티 등도 제공한다. 특히 라이브오피스, 드라이브인, 업무형 등 지식산업센터를 층별, 라인별로 구분해 상품성은 물론 효율성을 극대화한 점이 눈에 띈다.

라이브오피스는 1인 창조기업들이 업무와 휴식의 기능이 복합된 소규모 특화 지식산업센터로 활용하기에 용이하도록 사무실 공간 내에 화장실과 다락 등을 설치해 업무와 휴식이 가능도록 조성되어 있다. 또 제조형 기업을 위해서는 지하 2층~지상 8층에는 화물차량으로 바로 물류 이동이 가능해 업무 효율성이 높은 드라이브인 지식산업센터를 조성했다. 직선형 램프 및 도어투도어(Door To Door) 시스템으로 물류 이동에 최적화했으며 최대 6M의 높은 층고를 적용해 공간 활용성은 물론 넓은 개방감을 확보했다. 또 최고층인 지상 9층~지상 10층에는 업무 능률을 높이기 위해 탁 트인 개방감을 확보한 업무형 지식산업센터를 조성해 만족도가 높다. 일부호실에는 테라스 설계가 적용되어 다양한 평형대별로 조성해 기업체의 규모에 맞게 선택할 수 있어 기업체들의 선택의 폭이 넓다.

입주사 임직원들을 배려해 풍부한 커뮤니티 공간도 배치되어 있다. 세미나실, 커뮤니티라운지, 스크린골프장, 피트니스실, 샤워실, 클럽라운지, 휴게공간과 회의실 등의 다양한 커뮤니티시설이 단지 내에 조성되어 있다. 또 단지 내에는 지하 2층 단풍정원을 비롯해 1층 커뮤니티가든, 8층 스퀘어가든, 9층 빛의 정원 등 공개녹지의 휴게공간을 조성해 쾌적한 자연환경도 누릴 수 있다.

또한 단지 내에는 상업시설 ‘롬스트리트’가 들어서 편리한 생활이 가능하며, 대형 건강검진센터도 입주해 있어, 직원 복지와 고객 응대 등 비즈니스 환경 전반에서 편의성과 품격을 동시에 갖췄다.

부동산 전문가는 “서울 접근성을 갖춘 지식산업센터는 사통팔달의 교통망은 물론 우수한 인재들을 확보하기에 유리한 입지적 장점을 갖추고 있기 때문에 기업들의 입주율이 높게 나타나는 경향이 있다”면서 “특히 근로자들의 경우 업무 만족도가 높게 나타나 장기간 근속한다거나 효율적인 업무를 진행할 수 있는 부가적인 장점까지 나타나고 있다”고 전했다.

한편, ‘현대 테라타워 구리갈매’는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 분양관련 자세한 정보를 얻을 수 있다.