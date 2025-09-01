▶ ‘경험’이 곧 ‘소비’로 이어지는 미래형 상업시설의 성공 방정식

▶ 머무는 시간이 곧 즐거움이 되는 ‘체류형 상권’ 시대를 열다

인천 검단신도시의 주말 풍경이 새롭게 재편될 조짐이다. 단순한 쇼핑을 넘어선 ‘체험·문화·가족’이라는 키워드를 내세운 ‘검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’이 검단 지역의 새로운 랜드마크로 떠오르며 주말 나들이 명소로 주목받고 있기 때문이다.

최근 소비 트렌드는 ‘물건 구매’에서 ‘경험 구매’로 빠르게 변화하고 있다. ‘검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’은 이러한 흐름에 맞춰 가족 단위 방문객을 위한 차별화된 콘텐츠를 대거 선보인다. 예를 들어, 대형 서점 내에는 아이들이 자유롭게 책을 읽고 상상력을 키울 수 있는 ‘키즈 콘텐츠 공간’을 조성하고 온 가족이 함께 스포츠 활동을 즐길 수 있는 다양한 ‘스포츠 시설’을 도입해 단순한 소비를 넘어선 ‘체험’을 제공한다.

또한, 문화 및 컨벤션 센터, 멀티플렉스 영화관 등을 통해 문화생활을 원스톱으로 즐길 수 있도록 하여 가족 구성원 모두의 만족도를 높일 계획이다. 이는 주말마다 갈 곳을 찾던 가족들에게 새로운 여가 공간을 선사하며 검단의 주말 문화를 한 단계 끌어올릴 것으로 기대를 모으고 있다.

‘체험·문화·가족’ 중심의 상권이 각광받는 이유는 바로 ‘체류형 상권’으로서의 강력한 힘 때문이다. 방문객들이 쇼핑 외에도 문화 강좌, 키즈 체험 프로그램, 스포츠 활동 등을 즐기며 상업시설 내에서 보내는 시간이 자연스럽게 길어지고 이는 곧 안정적인 소비 수요로 직결된다.

한정된 시간 내에 필요한 물건만 사고 떠나는 ‘목적형 상업시설’과는 달리 ‘검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’은 온 가족이 오랜 시간 머물며 다양한 활동을 하는 동안 자연스러운 소비가 발생하도록 유도하는 것이다. 특히 주거 인구가 풍부한 검단신도시 특성상, 안정적인 가족 단위의 배후 수요를 확보하고 있다는 점은 넥스티엘의 이러한 체류형 상권 모델에 큰 시너지를 더할 것으로 보인다.

또 ‘검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’은 아라역을 품은 초역세권 입지를 갖춰 눈길을 끈다. 검단연장선 아라역의 경우 개통 14일 만에 약 19만3,362명의 승객을 수송, 인천 1호선 전체 33개 역 중 7번째로 높은 일평균 수송 실적(1만 3천812명)을 달성한 바 있어 검단신도시 내 압도적인 유동인구를 확보했다.

특히 최근 GTX-D의 한 축인 ‘서부권 광역급행철도’ 사업이 기획재정부의 예비타당성조사를 최종 통과하며 검단신도시의 광역 교통망 확충에 청신호가 켜졌다. 김포 장기에서 출발해 인천 검단과 계양을 거쳐 부천종합운동장까지 21km를 연결하며 총사업비 2조 6,710억 원이 투입되는 이 대규모 프로젝트는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선과의 공용 선로를 통해 검단에서 서울역까지 20분대에 직결 운행을 가능케 할 전망이다. 나아가 서부권 광역급행철도는 GTX-D 노선의 선행 기반으로서, 올해 말 수립 예정인 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)에 신규 사업으로 반영될 가능성까지 높이고 있다.

교통 인프라 확충과 더불어 검단신도시 내에는 대규모 법조 인프라 형성도 가시화되고 있다. 오는 2026년 인천지방검찰청 북부지청과 2027년 인천지방법원 북부지원이 개원을 예정돼 있어 법조타운 형성에 따른 전문 인력 유입이 기대된다. 이는 주변 상권 및 지역 경제 활성화에 긍정적인 파급 효과를 가져올 것으로 분석된다.

이에 더해 이곳은 고객들의 생활 편의를 넘어 자연친화적인 환경까지 갖추게 된다. 상업시설 내 공원형 광장에서 계양천 수변공원으로 이어지는 보행 친화적인 연결 동선을 확보했으며 내·외부 공개공지를 통해 녹지 인프라를 활용하는 유동 인구를 추가적으로 유인할 것으로 보인다.

부동산 업계 전문가는 “과거의 상업시설이 판매 중심이었다면 미래의 상업시설은 ‘경험 제공’을 통해 방문객의 체류 시간을 늘리는 것이 핵심”이라며 “넥스티엘 복합문화상업시설은 이러한 시대적 흐름을 정확히 읽어내 다양한 체험 및 문화 콘텐츠를 제공함으로써 장기적인 상권 활성화를 이끌어낼 잠재력을 갖추고 있다”고 전했다.