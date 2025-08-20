[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] = 경북 의성군은 한국농수산식품유통공사(aT)가 실시한 ‘전국 과수거점 산지유통센터(APC) 경영평가’에서 1위를 차지했다고 20일 밝혔다.

이번 평가는 전국 24개 과수 거점 APC를 대상으로 취급액, 농가 조직화, 시설 가동률, 마케팅 역량, 혁신사업 추진계획 수립 등 다양한 항목을 종합적으로 평가했다.

의성군 과수 거점 APC는 조직화 취급액 성장률 및 목표 달성률, 전속 출하조직 육성률 등 주요 지표에서 높은 평가를 받았다.

특히 조직화 취급액 성장률은 79.2%, 조직화 취급액 목표 달성률은 132.8%가 상승해 조직화 지표에서 높은 평가를 받았다.

의성군 과수 거점 APC는 2023년 5820t, 2024년 7811t을 출하했다.

경영평가 순위는 2023년 19위, 2024년 7위에서 2025년 1위로 도약했다.

의성군은 고품질 유통 시장 공략을 위해 과수 거점 APC 스마트화 사업(46억원)을 추진하고 있다.

콜드체인 시스템 도입, 전 과정 저온유통체계 구축, 신규 선별기 설치 등을 통해 상품 규격화와 품질 균일화를 실현할 계획이다.

김주수 의성군수는 “이번 성과는 의성군 과수농가와 산지유통센터가 한마음으로 노력한 결과”라며, “앞으로도 유통 경쟁력을 강화해 의성 과수가 전국 최고 명성을 잇고 농가소득이 증대될 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.