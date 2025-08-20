[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 상가 활성화 및 상인 역량 강화를 위해 ‘실전 중심 AI 마케팅 교육’에 참여할 교육 대상자 모집에 나섰다. 기간은 오는 28일까지다.

봉화읍 도시재생 인정 사업의 목적으로 진행되는 이번 교육은 군의 우수한 농산물, 임산물, 축산물 및 음식점, 도소매업 등이 온라인 판매의 필요성이 커지는 가운데, 마케팅 활성화를 위한 지속적인 비용과 전문 인력 부족 문제를 AI 기술을 통해 해소할 수 있다는 게 봉화군의 설명이다.

교육은 실습 중심으로 진행되며, AI를 활용한 홍보 콘텐츠 제작과 온라인 마케팅 기초 이해를 다룬다.

주요 과정으로는 AI로 로고 만들기, 판매를 위한 상세 페이지 기획 및 구현, 개인 브랜드 소개 사이트 제작 등이 포함됐다.

모집 인원은 선착순 30명(봉화군민 대상)이다.

교육은 온라인 집합교육 형식으로, 9월 1일, 8일, 15일, 22일 매주 월요일 총 4회에 걸쳐 진행된다.

수강자는 개인 노트북과 ZOOM 프로그램을 통해 수업에 참여하게 된다.

접수는 봉화군 도시재생지원센터로 하면 된다.

이번 교육엔 신주혜(젬마) 셀피쉬클럽 대표가 맡는다.

그는 국내 최고 수준의 AI 마케팅 전문가로, 네이버, 카카오, CJ, 배달의민족, 유한킴벌리, 삼양그룹 등 주요 대기업에서 AI 교육을 담당해 왔다.

강의는 실습형 AI 워크숍 방식으로 진행되며, 교육 내용을 현업에 바로 적용할 수 있는 것이 특징이다.

박현국 봉화군수는 “이번 교육은 전국 최고 수준의 AI 마케팅 실무 교육을 지역에서 직접 받을 특별한 기회”라며, “봉화군 내성지구 도시재생 상권 활성화와 지역 경제 발전의 새로운 전환점이 되기를 기대한다.”라고 밝혔다.