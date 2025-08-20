서울 전세난 심화, 경기 구리 전세가 전국 최고 상승률 기록

8호선 연장·교통망 확충 효과로 전세 수요 급증으로 매매가 상승 전망

서울 전세난이 심화되면서 경기 구리시가 전세 수요 집중지로 떠오르고 있다. 특히 서울 접근성이 뛰어난 구리시는 지난해 8월 구리역 8호선 연장과 교통망 확충 효과가 겹치면서 전세 매물은 빠르게 소진되고, 전세가와 매매가 동반 상승이 예상된다.

서울 전세시장은 불안정한 흐름을 이어가고 있다. KB부동산 통계(8월 4일 기준)에 따르면, 서울 아파트 전세가격은 전주 대비 0.06% 상승하며 2월 이후 26주 연속 오름세를 기록했다. 올해 상반기 매매가 상승과 맞물려 전세가도 꾸준히 오르는 가운데, 6·27 가계부채 관리 강화 대책 시행 이후 상승 폭이 확대됐다.

이 같은 상황 속에서 서울과 인접한 지역, 특히 교통망이 뛰어난 구리시가 대체 전세 수요지로 부상했다. KB부동산 통계에 따르면, 최근 1년간 구리시 아파트 전세가격 상승률은 약 10.5%p 상승하며 전국 240개 시·군·구 중 1위를 기록했다. 서울 접근성이 높은 과천(7.6%p↑)보다도 높은 상승률이다.

특히 지난해 8월 구리역 8호선 연장이 개통되면서 서울 접근성이 크게 개선되었고, 전세시장에도 즉각적인 변화가 나타났다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 개통 전 2024년 4월 571건이던 전세 매물은 개통 이후 빠르게 소진되며 올해 8월 6일 기준 136건으로 약 76.2% 감소했다. 이는 잠실까지 20분대 이동이 가능하고, 경의중앙선과 버스를 통한 상봉·청량리 접근성까지 뛰어나 강남과 도심권 출퇴근 수요가 집중된 결과로 분석된다.

실거래 사례에서도 구리시 전세시장 변화를 확인할 수 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 지난 7월 수택동 ‘힐스테이트 구리역’ 전용 84㎡ 전세는 7억원에 거래되며 입주 이후 최고가를 기록했다. 같은 단지 매매가는 10억3,000만원으로, 전세가율은 약 68%에 달했다. 구리시 전체 전세가율 역시 8호선 개통 전 56.4%에서 7월 기준 61.6%로 상승했다. 전세가율 상승은 향후 집값 상승 가능성을 보여주는 지표로, 구리 지역이 여전히 저평가되어 있으며 상승 여력이 크다는 점을 시사한다.

부동산 전문가는 “8호선 연장 등 교통망 개선과 서울 전세시장 불안정이 맞물리면서, 구리시 전세 수요가 빠르게 늘고 있다”며 “실제 전세 매물 감소와 전세가율 상승은 향후 구리시 집값 상승 가능성을 보여주는 신호로 볼 수 있고 더 나아가 잠재적 주택구매 수요로의 전환도 예상된다”라고 설명했다.

이러한 상황 속에서 오는 9월 분양 예정인 ‘중흥S-클래스 힐더포레’가 주목받고 있다. 구리시 교문동 일원에 들어서는 이 단지는 1, 2단지 총 1,096세대 규모로, 전용면적 59·84㎡의 중소형 평형으로 구성되어, 신규 아파트를 기다려온 수요자들의 관심이 집중되고 있다.

또한, 구리시는 전체 아파트 10채 중 7채가 20년 이상 된 노후 단지로, 새 아파트로 이전하려는 수요가 풍부하다. 부동산R114 자료에 따르면, 구리시 20년 이상 노후 아파트는 전체 4만8,084가구 중 3만2,730가구로 약 68.1%를 차지한다. 반면 최근 5년간(2021년~2025년 8월) 일반 공급된 신규 아파트는 약 1,481가구에 불과하며, 올해 입주 물량도 없다. 이에 따라 신규 분양 단지에 대한 관심은 더욱 높을 수밖에 없다.

이렇듯 ‘중흥S-클래스 힐더포레’는 입지적 장점과 공급 희소성, 실수요 맞춤형 평형 구성을 두루 갖춘 브랜드 대단지로서 구리시 주거 가치 상승 흐름을 선도할 전망이다. 견본주택은 구리시 교문사거리 인근에 오는 9월 개관 예정이며, 홍보관은 구리역 인근에서 운영 중이다.