현지 마케팅 위해 메디쿼터스에 300억원 투자 5년내 日 5개 매장 개점…홍콩·대만 사업 확장

[현대백화점이 내달 19일 일본 도쿄에 ‘더현대 글로벌’ 정규 매장(리테일숍)을 연다고 밝혔다. 국내 백화점이 일본에 K-브랜드를 소개하는 팝업스토어(임시 매장)를 운영한 적은 있지만, 정규 매장을 여는 건 이번이 처음이다.

도쿄 매장은 도쿄의 파르코 시부야점 4층에 들어선다. 브랜드를 1~2개월 단위로 바꾸는 로테이션 방식으로 운영한다.

처음 선보이는 브랜드는 K-팝 아이돌 가수들이 착용해 유명해진 ‘트리밍버드’다. 현대백화점은 10월 16일까지 매장에서 트리밍버드의 와이드팬츠 등 대표 상품을 판매한다.

일본 정규 매장은 현대백화점의 글로벌 사업 확장과 사업 모델 고도화 전략에 따른 것이다. 현대백화점은 작년 5월부터 K-브랜드를 해외에 선보이는 ‘더현대 글로벌 사업’을 전개 중이다. 현재까지 일본에서 43개 브랜드 팝업스토어를 운영했다.

현대백화점은 이번 정규 매장으로 안정적인 유통 기반을 확보한다는 구상이다. 장기적인 브랜드 이미지 구축 측면에서 전환점이 될 것으로 보고 있다.

현대백화점은 오프라인 정규 매장 운영과 현지 마케팅을 위해 지난 5월 일본 스타트업 메디쿼터스에 300억원 규모의 전략적 투자를 단행했다. 메디쿼터스는 지난 2020년부터 일본에서 온라인 패션몰 ‘누구(NUGU)’를 운영하고 있다. 유명 인플루언서와 진행하는 협업 마케팅이 강점이다.

현대백화점은 내년 상반기 도쿄 오모테산도 쇼핑 거리에 660㎡(200평) 규모의 플래그십 매장을 추가로 열고, K-브랜드 10개를 선보일 예정이다. 이어 도쿄를 시작으로 일본 핵심 상권 도시에서 매장을 추가로 확보할 계획이다. 앞으로 5년간 일본에 5개 리테일숍을 개점하는 것이 목표다.

연내 누구(NUGU) 온라인몰에 더현대 글로벌관(가칭)도 개설한다. 온라인에서 소비자 접점을 확대해 더현대 글로벌 사업의 입지를 강화하기 위해서다.

일본 사업 확대를 기반으로 대만과 홍콩 등에서도 사업을 확장한다. 우선 대만에서는 현지 리테일 기업과 업무협약을 통해 오는 10~12월 K-브랜드 팝업스토어를 연다.

현대백화점은 국내 경기 침체 장기화로 성장성 둔화 우려가 높아지는 가운데 글로벌 사업으로 성장 한계를 돌파한다는 구상이다. 지난 5월에는 더현대 글로벌 사업을 위해 패션사업부 내 전담 조직을 신설했다.

현대백화점 관계자는 “K-브랜드가 해외에서 인정받고 지속 성장할 기회”라며 “한국 백화점이 주도적으로 K-브랜드의 유통 영향력을 확대하는 계기가 될 것”이라고 말했다.