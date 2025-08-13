마포구, 8월 13일 부터 조사관리자 18명, 조사원 179명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 8월 13일부터 ‘2025년 인구주택총조사’ 업무를 수행할 조사요원을 모집한다.

인구주택총조사는 5년마다 실시되는 국가 통계조사로 인구, 가구, 주택에 관한 종합적인 정보를 파악해 국가 주요 정책 수립과 지역발전을 위한 기초 자료로 활용된다.

마포구는 원활한 조사 수행을 위해 조사관리자 18명, 조사원 179명으로 총 197명을 모집한다.

조사관리자는 조사원의 지도·관리, 불응 및 부재 가구 확인·처리, 조사내용 검토 등의 업무를 수행하며, 조사원은 담당 구역 내 가구 방문면접 조사와 응답 거부 가구 설득 등을 담당한다.

지원 자격은 만 18세 이상이며, 조사 기간 동안 해당 업무를 성실하게 수행할 수 있는 사람이면 누구나 신청할 수 있다.

조사관리자 모집 신청 기간은 8월 13일부터 22일까지며, 조사원은 8월 13일부터 9월 17일까지다.

심사 결과는 조사관리자는 8월 25일부터 9월 1일 사이, 조사원은 9월 18일부터 24일 사이에 확정·통보된다.

신청은 인구주택총조사 공식 누리집에서 온라인 접수하거나 마포구청 예산정책과를 방문해 신청할 수 있다.

이번 조사는 2025년 10월 22일부터 11월 18일까지 약 28일간 진행되며 마포구 내 약 3만3780가구를 대상으로 표본조사가 시행된다.

또 기숙사 및 사회복지시설 등 가구와 가구원 1891명에 대해서는 전수조사가 실시된다.

조사 방법은 인터넷(PC, 모바일)과 전화조사 방식으로 진행된 뒤 미응답 가구를 대상으로 조사원이 태블릿PC를 활용해 방문 면접조사를 실시하는 방식으로 진행된다.

박강수 마포구청장은 “정확한 인구주택 데이터 확보는 지역 맞춤형 정책과 주민 복지 향상의 핵심 자료”라며 “책임감 있고 성실한 주민들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.