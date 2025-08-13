농업인 교육 이수 시 보험료 3% 할인

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 지난 12일 경남 합천 율곡농협에서 2025년 농기계 사고 예방 캠페인을 진행하고, 농기계 무상 점검과 안전용품 기증을 실시했다고 13일 밝혔다.

이 캠페인은 농기계 사고를 예방하고 농업인의 안전 의식을 높이기 위해 지난 2012년부터 매년 진행되고 있다. 이날 행사에는 송춘수 농협손보 대표를 비롯해 강호윤 율곡농협 조합장, 류길년 농협 경남본부장 등 관계자와 농업인 100여명이 참석했다.

농기계 전문가가 직접 진행한 안전 교육을 통해 농업인들은 기계 점검 요령과 사고 대응법을 익혔다. 트랙터, 콤바인 등 농기계 무상 점검도 진행됐으며, LED 안전삼각대와 차량용 소화기 등 안전용품도 현장에서 전달됐다.

농협손보는 농기계 사고 예방 교육의 실효성을 높이기 위해 농촌진흥청이 주관하는 농업인 안전교육을 보험료 할인 혜택과 연계하고 있다. 해당 교육을 이수한 농업인은 농기계종합보험 보험료의 3%를 할인받을 수 있다.

농기계종합보험은 지역 농·축협에서 가입할 수 있으며, 트랙터·콤바인·경운기 등 16종의 농기계 사고를 보장한다. 정부가 보험료의 50%를 지원하고, 지자체에 따라 추가 지원도 받을 수 있다.

송 대표는 “농기계 사고는 한순간의 실수로 생명과 직결되는 중대한 재해로 이어질 수 있다”며 “지속적인 예방 캠페인을 통해 농가의 안전망을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.