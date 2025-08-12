상생 캠페인 ‘어썸바잇트’ 지원자 모집 소상공인 부모 대신 맛집 홍보 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데웰푸드는 신제품 출시 상생 캠페인 ‘어썸바잇트(AwesomeBite)’의 두 번째 프로젝트 ‘효녀 심청 신제품 출시 프로젝트’의 지원자를 모집한다고 12일 밝혔다.

어썸바잇트는 동반성장위원회와 업무협약을 바탕으로, 먹거리에 진심인 소비자들과 롯데웰푸드가 함께 지역별로 숨겨진 ‘놀라운 한 입’을 발견한다는 의미의 캠페인이다.

이번 프로젝트는 최근 SNS(사회관계망서비스)에서 화제를 모은 ‘효녀 맛집 지도’에서부터 시작됐다. 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인의 자녀들이 직접 업체 홍보에 나서며 1000여개의 맛집이 담긴 ‘효녀 맛집 지도’가 완성된 것이다.

롯데웰푸드는 다음 달 7일까지 바쁜 소상공인을 대신해 맛집 홍보에 나설 전국 심청이(가족·친구·단골 손님 등)들의 사연을 접수한다. 지역성, 콘텐츠 우수성, 메뉴 차별성 등을 기준으로 우수 지원자 200명과 우수 추천자 50명을 선정해 세븐일레븐 상품권을 증정한다. 본선 진출 업체에는 롯데웰푸드가 지역사회와 동반성장을 위해 조성한 재원을 바탕으로 총 2000만원 규모의 상금 시상도 계획돼 있다.

이번 프로젝트에는 네이버 숏폼 서비스 ‘클립’도 동참한다. 네이버 클립 크리에이터와의 협업 영상 제작 등 콘텐츠적 재미 요소를 강화해 관심과 참여도를 높이고자 했다. 네이버 클립 콘텐츠 우수성, 온라인 소비자 투표, 사내 품평회 등을 거쳐 최종 우승 업체를 선정할 예정이다.

우승 메뉴는 롯데웰푸드가 제품화를 진행하고 세븐일레븐을 통해 전국 곳곳에서 판매된다. 해당 프로젝트를 통해 출시된 제품의 판매 수익의 1%는 아이디어를 제안한 지역 소상공인에게 환원된다.

롯데웰푸드 관계자는 “단순한 제품 출시에 그치지 않고 동반위, 네이버 클립과 손잡고 심청이들의 추천 맛집이 전국 팔도에 알려질 수 있도록 다양한 온·오프라인 마케팅도 기획하고 있다”고 말했다.