장난으로 태클 기술 걸어 피해자, 뇌출혈 및 후각상실 법원 “5000만원 배상해야”

[헤럴드경제=안세연 기자] 술자리에서 친구에게 장난으로 MMA(종합격투기) 태클 기술을 걸었다가 뇌출혈을 일으킨 20대 남성이 피해자에게 5400여만을 배상하라는 판결이 나왔다.

9일 법조계에 따르면 울산지방법원 민사14단독 여태곤 판사는 피해자가 친구 A씨를 상대로 낸 손해배상 소송에서 이같이 판시했다. 법원은 A씨가 피해자에게 5423만 5457원을 배상하라고 선고했다.

A씨와 피해자는 다른 친구들과 함께 2023년 1월께 울산의 한 가게에서 술을 마셨다. 3시간 뒤 술에 취한 상태에서 단체로 흡연하기 위해 흡연 장소로 이동했다. 피해자는 격투 서바이벌 토너먼트 프로그램을 봤던 것을 이야기하며 “나도 MMA를 하면 잘 할 수 있을 것 같은데”라며 허공에 주먹질했다.

사건은 이때 발생했다. A씨는 갑자기 “그렇게 하는 거 아닌데”라고 말하며 피해자에게 돌진했다. 태클 기술을 걸었다. 자세를 낮춘 상태에서 피해자의 한쪽 다리를 양손으로 잡고 어깨로 밀어 넘어뜨렸다.

부상 정도는 심각했다. 피해자는 그대로 머리를 바닥에 부딪히면서 뇌출혈 부상을 입었다. 두대골의 일부도 골절됐다. 전문용어로 외상성 지주막하 출혈 및 후두골 골절 등의 상해를 입었다. 그뿐만 아니라 후각 신경이 손상되면서 영구적인 후각 상실을 입었다. 미각 능력도 동반적으로 저하됐다.

A씨 측은 피해자에게 치료비로 1550만원을 지급했지만 합의하지 못했다. 피해자는 A씨를 상대로 “7300여만원을 배상해야 된다”며 손해배상 소송을 걸었다.

법원은 A씨의 손을 들어줬다. 재판부는 “A씨는 피해자에게 사고로 인해 발생한 손해를 배상할 책임이 있다”고 밝혔다.

배상액은 이미 지출한 치료비 1700여만원, 무후각증으로 인한 노동능력 상실율을 3%로 계산한 일실수입(사고가 없었다면 정년까지 벌 수 있었던 수입) 2400여만원 등이 인정됐다.

정신적 피해에 대한 위자료는 이례적으로 높은 3000만원이 인정됐다. 법원은 “무후각증의 노동능력 상실율은 3%로 높지 않지만 후각 상실과 미각 능력 저하에 따라 피해자가 실생활에서 느낄 고통과 상실감이 상당히 클 것으로 보인다”고 설명했다.

법원은 이를 모두 합한 다음 A씨가 이미 지급한 1550여만원을 공제했다. 그렇게 A씨가 피해자에게 지급할 손해배상액은 5423만 5457원으로 계산됐다.