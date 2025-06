“강자는 할 수 있는 일을 하고, 약자는 해야만 하는 일을 감내한다”

(The strong do what they can and the weak suffer what they must)

투키디데스(Thucydides)의 펠로폰네소스 전쟁사(History of the Peloponnesian War) 가운데 멜로스 대화(Melian Dialogue)의 일부다.

지난 13일 이스라엘이 이란을 공격하면서 글로벌 금융시장이 화들짝 놀랐다. 잘 나가던 코스피에도 제동이 걸렸다. 과연 사태가 더 악화될까? 향후 추이를 제대로 짚으려면 이스라엘이 왜 지금 이란을 공격했고, 이란은 현실적으로 어떤 대응책이 가능한 지 따져볼 필요가 있다.

지금 중동에서 베냐민 네타냐후(Benjamin Netanyahu) 이스라엘 총리의 무력 행사를 말릴 수 있는 이가 없다. 유럽은 힘이 없고, 미국은 의지가 없다. 중동의 외톨이인 이란은 도움을 받을 곳이 없다. 이스라엘과 이란 만의 대결 구도다. 당분간 치고 받는 상황이 계속될 수 있겠지만 확전 보다는 이란의 내부분열과 체제 변화로 귀결될 가능성이 높아 보인다. 아주 낮은 확률로 이란의 핵 도발도 우려된다.

이란은 현재 이스라엘에 반격을 가할 능력이 제한적이다. 지난 해 10월 이스라엘은 이란을 공습하면서 방공망과 미사일 생산시설에 심각한 타격을 입혔다. 이란은 서방의 제재로 경제난이 심각해 방공망과 미사일 생산능력을 아직 제대로 복구하지 못한 것으로 알려졌다. 이번에는 혁명수비대 총사령관과 군 총참모장까지 사망했다. 이미 이스라엘은 수 차례 이란의 최고위급 인사들을 정확히 공격하면서 놀라운 정보력을 과시했다. 서방 정보당국에서는 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이(Ayatollah Seyyed Ali Khamenei)의 신변 안전도 장담하기 어려울 것이란 분석까지 내놓고 있다. 지휘부가 언제 제거될 지 모를 위험에 노출된 상황에서 효과적인 반격작전 수행은 어렵다. 14일부터 이란이 드론과 탄도미사일로 이스라엘에 반격하고 있지만 대부분 요격돼 큰 타격을 입히지 못하고 있다.

그 동안 이란이 이스라엘을 괴롭힐 수 있었던 중요한 지렛대는 이른바 ‘저항의 축’(Axis of Resistance, محور المقاومة)이었다. 이스라엘과 직접 국경을 맞댄 레바논의 헤즈볼라(Hezbollah)와 가자 지구의 하마스(Hamas), 시리아의 알 아사드 정권, 그리고 다소 원거리인 예멘의 후티(Houthis) 반군 등이다. 2025년 현재 하마스와 헤즈볼라는 이스라엘 군의 공세에 궤멸 직전이고, 알 아사드는 정권을 잃었다. 수에즈 운하 통행을 방해하던 후티 반군도 이스라엘의 공습에 기세가 꺾였다. ‘저항의 축’ 제거는 국내에서는 정치적 위기인 네타냐후 총리가 계속 이스라엘 군을 공세에 동원할 수 있는 명분이고 그 마지막 목표물이 이란이다. 숙적인 이란을 굴복시키면 네타냐후 총리의 정치적 입지는 반전을 이룰 수도 있다.

이란이 유일한 지렛대는 전세계 석유의 20%가 이동하는 호르무즈(hormuz) 해협 봉쇄다. 해협 봉쇄로 국제 유가가 오르면 미국이 가만 있을 리 없다. 인플레이션 압력이 높아져 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하가 늦춰지는 것은 트럼프 대통령이 원하지 않는 상황이다. 이란 입장에서도 경제난 타결을 위해서는 미국과의 협상이 필요한데 해협 봉쇄는 그 기회를 포기하는 자충수가 될 수도 있다.

이란-이라크 전쟁 이후 36년간 하메네이가 장기 집권할 수 있었던 배경은 강력한 안보다. 실제 테헤란은 지난 30여년간 중동에서 가장 안전한 도시였다. 이번 이스라엘의 공격에 국가 지도부가 잇따라 사망하며 허점이 드러났다. 경제난도 심각한 상황에서 안전과 안보에도 무기력한 모습이 드러나면 집권 명분이 약해진다. 이란에서는 이미 2022년과 2023년 대규모 반정부 시위가 있었다. 정부의 강경진압으로 일단은 잠잠해졌지만 불만 여론은 여전히 높은 상황이다. 하메네이는 86세의 고령이며 마수드 페제시키안(Masoud Pezeshkian) 대통령은 서방과의 관계 개선, 핵합의(JCPOA) 복원, 경제 제재 완화, 히잡 단속 완화 등 개혁적이고 유연한 정책으로 당선했다.

권력 구조에서 하메네이가 우위에 있지만 권력 기반인 혁명수비대가 이스라엘의 무력에 흔들리고 여론과 서방의 지원이 결합된다면 대통령 중심제로의 체제변화 가능성도 상정할 만하다.

이스라엘이 이란을 공격한 여러 이유 가운데는 핵무장 능력 해체를 위한 체제 변화도 있는 것으로 알려졌다. 이스라엘의 공습에도 이란의 주요 핵시설은 여전히 건재하다는 게 국제기구와 서방 정보당국의 판단이다. 우라늄 농축 시설이 계속 가동 중이며 수 주 또는 수 일 내 작은 규모의 핵폭탄을 만들 수 있다는 관측도 제기된다. 외부 공격으로는 이들 핵시설을 제거하는 게 어려운 만큼 이스라엘이 체제 전복을 통한 권력 해체를 시도할 가능성이 제기된다.

중동 발 불안이 글로벌 경제에 영향을 미치는 경로는 유가다. 13일 이스라엘이 이란을 공습한 사실이 알려진 직후 배럴당 70달러를밑돌던 유가(브렌트)는 77달러까지 치솟았지만 이후 이란의 반격에도 오히려 74달러 선까지 내려섰다. 이란의 원유 생산량은 전세계의 3% 수준에 불과하며 그나마도 대부분 글로벌 금융시장과 연결 고리가 약한 중국과 인도 등 비 서방 국가들이 이를 수입한다. 사우디아라비아 등 석유수출국기구(OPEC)은 최근 원유 생산량을 늘렸다. 미국과 유럽의 장기 국채 금리도 잠시 상승하다 안정되는 모습이며, 주요 증시의 지수 선물도 약세를 나타내고 있지만 그 폭이 깊지 않다. 당분간 변동성이 클 수 있지만, 이번 사태로 시장의 방향이 바뀌기는 어려울 전망이다.