주식리스크프리미엄 역대 최고 기록 주식 위험회피 성향 판단지표로 활용 상반기 주식 급등에도 프리미엄 올라 이달 주가 급락에 더 치솟은 프리미엄 기업 예상수익 대비 주가 낮을수록↑ “위험회피보단 기대 수익률 커진 탓”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 국내 주식시장의 위험보상 지표인 ‘주식리스크프리미엄’이 한국은행의 해당 통계 집계 시작점인 2007년 이후 가장 높은 수준인 것으로 파악됐다. 2008년 글로벌 금융위기와 비교해도 1.7배가량 높다.

한은은 주가 흐름을 고려하면 위험회피 성향 강화보다는 반도체 등 기업들의 예상 수익성이 급격히 불어난 것이 주식리스크프리미엄 상승에 더 큰 영향을 미쳤다고 보고 있다.

25일 헤럴드경제가 한은과 블룸버그(Bloomberg), 레피니티브(Refinitiv) 등 자료를 토대로 분석한 결과 20일 기준 주식리스크프리미엄은 13.7%포인트(이하 소수점 둘째자리에서 반올림)를 기록했다. 한은이 주식리스크프리미엄을 공식적으로 집계한 가장 이른 시점인 2007년 1월 1일 이후 가장 높은 수준이다. 한은은 2021년부터 ‘금융안정보고서’를 통해 주식리스크프리미엄 추이를 발표하고 있다. 지난 6월 보고서에서 발표한 가장 최근 수치는 지난달 9일(8.7%포인트)까지였다.

주식리스크프리미엄이란 주식 투자에 따르는 위험을 감수하는 대가로 요구하는 추가 기대수익률이다. MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 기준 12개월 선행 주가-수익비율(PER)의 역수(수익-주가비율)에서 국고채 10년물 금리를 뺀 값이다. 수익-주가비율이란 국내 주요 기업들의 1년 뒤 예상 1주당 순이익에 비해 주가가 얼마나 저평가 또는 고평가됐는지 나타내는 지표다.

수익-주가비율이 높다는 것은 1년 뒤 예상 순이익에 비해 주가가 저평가됐다는 뜻이다. 그리고 수익-주가비율과 국채 금리 간 격차 확대는 투자자들의 위험회피 성향이 강해져 주가가 떨어졌다는 뜻으로 해석돼왔다. 통상 주식리스크프리미엄은 경제 불확실성이 커지거나 기업 실적이 악화할 때, 또는 위험회피 심리가 고조될 때 오른다.

최근 주식리스크프리미엄은 과거 글로벌 위기 국면들과 비교해도 크게 높은 수준이다. 글로벌 금융위기 당시였던 2008년 말에도 8%포인트에 그쳤다. 코로나19가 본격 확산하기 시작한 2020년 초에도 최고치는 9.9%포인트로 10%포인트를 넘지 않았다. 2022년도 러시아·우크라이나 전쟁과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 국면에도 9%포인트를 밑돌았다.

최근 주식리스크프리미엄 상승은 국고채 금리가 소폭 오른 가운데 수익-주가비율이 급격히 튀었기 때문이다. 지난달 22일 대비 이달 20일 PER은 8배에서 5.6배까지 30%가량 급락했다. PER의 역수인 수익-주가비율은 반대로 12.5%에서 18%로 올랐다. 같은 기간 국고채 10년물 금리는 4.192%에서 4.342%로 0.15%포인트 올랐다. 결국 수익-주가비율 상승분이 국채 금리 상승분을 훌쩍 뛰어넘으면서 주식리스크프리미엄이 오른 것이다.

수익-주가비율이 오르려면 주가가 떨어지거나 예상 순이익이 늘어야 한다. 수익-주가비율은 1년 뒤 주당 예상 순이익을 주가로 나눈 값이기 때문이다.

주가가 1만원이고 1년 뒤 예상 주당 순이익이 1000원인 A 기업을 예로 들어보자. 이 기업의 수익-주가비율(예상 순이익/주가)은 10%다. 이 기업의 예상 순이익은 그대로인데 주가가 8000원으로 20% 떨어질 경우 수익-주가비율은 12.5%로 오른다. 반대로 주가는 그대로인데 예상 순이익이 1250원으로 20% 늘 경우에도 수익-주가비율은 같은 12.5%가 된다.

주가가 오르더라도 예상 순이익이 그 이상으로 늘거나, 주가가 예상 순이익 감소분 이상으로 더 떨어질 경우도 마찬가지다. A기업의 경우 주가가 1만원에서 1만2000원으로 20% 올라도 예상 순이익이 1500원으로 50% 더 크게 뛰거나, 예상 순이익이 800원으로 20% 줄더라도 주가가 36% 떨어진 6400원이 된다면 수익-주가비율은 역시 12.5%다.

주식리스크프리미엄은 올해 1월 초 6.5%포인트에서 6월 22일 8.4%로 1.9%포인트 올랐는데, 해당 기간 코스피는 오히려 4309.6에서 9114.6으로 두 배 넘게 뛰었다. 주가 상승은 수익-주가비율과 주식리스크프리미엄을 떨어뜨리는 요인이다. 그럼에도 주식리스크프리미엄이 오히려 오른 것은 그만큼 기업들의 예상 순이익이 매우 큰 폭으로 불어난 결과로 해석된다.

한은 한 관계자는 “일반적으로 주식리스크프리미엄 상승은 위험회피 경향이 강해졌다는 의미지만, 최근 수익-주가비율 상승은 주가가 계속 오르는 가운데 이익 전망이 전례 없는 수준으로 높아지면서 발생했기 때문에 주식의 기대수익률이 크게 높아진 결과로 해석하는 것이 적절하다”고 설명했다.

6월 중순 이후로는 상황이 좀 달라졌다. 삼성전자나 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 대상으로 한 ‘단일종목 레버리지’를 중심으로 주가가 급락했기 때문이다. 코스피 지수는 지난달 22일 9114.6에서 이달 24일 6690.6까지 26.6% 떨어졌다.

그전까지 주가 상승에도 기대 순이익이 그 이상으로 크게 오르면서 주식리스크프리미엄이 상승했다면, 최근에는 주가 급락이 주식리스크프리미엄을 더 큰 폭으로 밀어올리고 있는 셈이다.

하지만 한은은 최근 급락장에도 주식리스크프리미엄 상승은 위험회피 성향 강화보다는 기대수익률 상승 때문이라고 보고 있다. 기업들의 예상 순이익 전망이 여전히 높기 때문이다.

한은 관계자는 “최근 주가가 급락했지만 기업들이 앞으로 12개월간 벌어들일 것으로 예상되는 이익은 그대로 유지되거나 일부는 소폭 상향 조정됐다”며 “주가 수준이 고점보다는 낮아진 것은 맞지만 올 초와 비교하면 낮다고 보기도 어렵기 때문에 위험회피 성향이 강해졌다고 보기는 여전히 어렵다”고 설명했다.

이어 “지금처럼 주가가 급락하는데도 이익 전망이 그대로인 것은 이례적이다. 보통은 이익 전망이 나빠지면서 주가도 떨어지기 때문”이라며 “최근 국내 주식시장은 기업 펀더멘털(기초여건)에 문제가 없는데도 주가만 빠지는 상황이라고 볼 수 있다”고 덧붙였다.