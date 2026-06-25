카타르전 승리로 B조 3위 자리 지켜 3위팀 상위 8개국 와일드카드 노린다

[헤럴드경제=서상혁 기자] 보스니아 헤르체코비나(보스니아)가 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 카타르를 대파하며 32강행 불씨를 살렸다.

보스니아는 25일(한국시간) 미국의 시애틀 스타디움에서 열린 B조 조별리그 최종전에서 카타르를 상대로 3-1 승리를 거뒀다.

전반 29분 일라이베고비치의 선제골에 이어 34분 카타르 골키퍼 마흐무드 아부나다의 자책골이 이어졌다.

카타르는 전반 42분 공격수 하산 알 하이도스의 추격골을 성공시켰다. 하지만 후반 35분 미드필더 마흐미치가 박스 중앙에서 오른발 슛으로 쐐기골을 넣었다.

이날 승리고 보스니아는 B조 3위를 유지하며 32강행 가능성을 이어갔다. 보스니아는 2위인 캐나다와 마찬가지로 승점 4점을 얻었으나, 2차전에서 캐나다에 4-1로 패한 만큼 ‘승자승’ 규정에 따라 3위로 내려앉았다. 보스니아는 각 조 3위 12개국중 8개팀만 받을 수 있는 와일드카드를 노린다.

반면 카타르는 이번 대회에서 승리를 하나도 챙기지 못한 채 최하위로 짐을 싸게 됐다.

한편 캐나다는 이날 스위스와의 경기에서 1-2로 패했지만, 조 2위로 32강행을 확정지었다. 한국이 이날 남아프리카공화국과의 경기에서 32강행이 결정된다면 다음 상대는 캐나다가 된다.