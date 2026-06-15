6월 17일부터 7월 12일까지 구민 추천 건강걷기 코스 공모...우수 코스 선정 참가자에 모바일 상품권 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 은평구 곳곳의 우수한 건강걷기 코스를 발굴하기 위해 ‘은평 심쿵 워킹로드, 중강도 건강걷기 코스 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 주민들이 추천한 건강걷기 코스를 발굴·공유해 걷기 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

신청 기간은 6월 17일부터 7월 12일까지이며, 은평구민과 은평구 소재 직장인이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여 희망자는 본인이 추천하는 걷기 좋은 길이나 건강걷기 코스를 네이버 폼을 통해 제출하면 된다.

우수 코스로 선정된 참가자 31명에게는 모바일 상품권을 지급, 선정된 코스는 향후 동별 걷기 프로그램 운영 시 활용할 예정이다.

결과는 7월 27일 이후 카카오톡 채널 ‘은평구보건소 운동라이프’를 통해 발표되며, 선정자에게는 개별 통보할 예정이다. 자세한 사항은 해당 채널 소식란에서 확인할 수 있으며, 문의는 1:1 채팅을 통해 가능하다.

김미경 은평구청장은 “구민들이 추천한 다양한 걷기 코스가 더 많은 주민들의 건강생활 실천으로 이어지길 바란다”며 “앞으로도 걷기 좋은 환경 조성과 걷기 문화 확산을 위해 노력하겠다”고 말했다.