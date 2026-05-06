‘서브2 신화’ 마라톤, 벌써부터 인기몰이

[헤럴드경제=이원율 기자]‘서브 2’(2시간 내 마라톤 풀코스 완주) 달성의 신화를 이룩한 런던 마라톤대회가 벌써부터 폭발적인 인기몰이를 하고 있다.

대회 조직위원회는 5일(현지시간) 내년 4월25일에 열리는 2027 런던 마라톤 대회에 역대 최다인 133만8544명에 참가 신청을 했다고 밝혔다. 지난해 세운 기록인 113만3813명을 거뜬하게 넘어서는 숫자다.

조직위 관계자는 “영국 국내 신청이 약 100만건, 해외 신청이 약 33만건 정도 들어온 것으로 집계되고 있다”고 했다.

조직위는 여러 방식으로 참가자를 뽑는다. 전체 규모는 약 6만명. 무작위 추첨과 자선단체 기부자, 기준 기록 달성자 등이 참가하는 식이다. 추첨을 통해 참가권을 받을 수 있는 이는 2만명을 밑돌 것으로 보인다. 이렇게 되면 당첨 확률은 66대 1 이상으로 예상할 수 있다.

런던 마라톤 대회는 ‘러닝 마니아’들 사이에선 인기가 높다고 한다. 4월의 쾌적한 날씨, 비교적 평탄한 코스로 알려져 있기 때문이다.

주최 측은 참가 신청자가 크게 늘자 대회를 이틀에 나눠 개최하는 방안도 살펴보고 있다. 이렇게 되면 참가자 수는 최대 약 10만명까지도 늘어날 수 있다.

올해 대회선 세계 신기록 ‘탄생’

한편 지난달 26일에 열린 2026 런던 마라톤대회에서는 남자부 경기에서 사바스티안 사웨(케냐)가 42.195㎞ 풀코스를 1시간59분30초에 완주하며 우승했다.

켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 시카고 마라톤에서 세운 기존 세계기록(2시간00분35초)을 1분5초 앞당기며 인류 역사상 처음으로 ‘서브2’를 달성한 것이다.

2위는 요미프 케젤차(에티오피아)였다. 그도 1시간59분41초를 기록, 사웨에 이어 두 번째로 서브2를 기록했다.

사웨는 초반부터 안정적인 페이스를 이어갔다. 이후 30㎞ 지점에서 사웨와 케잘차가 함께 치고 나가 양자 구도를 형성했다. 막판에서야 승부는 확실히 판가름이 났다. 사웨는 결승선을 약 1.7㎞ 앞두고 승부수를 띄웠다. 속도를 끌어올리고, 호흡도 최대치까지 조절하면서 케젤차를 따돌렸다. 그 결과, 격차를 벌리며 새로운 신화를 이룩할 수 있었다.

같은 날 여자부에서도 세계신기록이 나왔다.

티지스트 아세파(에티오피아)는 2시간15분41초에 결승선을 통과, 자신이 지난해 이 대회에서 세운 종전 세계기록(2시간15분50초)을 9초가량 단축했다.