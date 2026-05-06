가정의 달·나들이 시즌 맞아 프로모션 1만원대 가성비부터 프리미엄까지 갖춰 카드 할인·페이백 행사로 실질 혜택 확대

[헤럴드경제=박연수 기자] 편의점 GS25가 5월 한 달간 와인·위스키 대규모 프로모션을 전개한다고 6일 밝혔다.

GS25에 따르면 지난해 5월 와인·위스키 매출은 전월 대비 12.4% 증가하며 연중 두 번째로 높은 신장률을 기록했다. 어린이날·어버이날·스승의날 등 기념일과 야외 활동이 겹치는 시기인 만큼 홈파티·피크닉 수요가 동시에 몰리는 주류 성수기라는 판단이다.

와인은 27종을 대상으로 ‘이달의 와인’ 행사를 펼친다. 라나크레인말보로소비뇽블랑·거브너화이트·샤또딸보2023·몰리두커인챈티드패스 등 1만원대 데일리 와인부터 10만원 이상 프리미엄 와인까지 폭넓게 구성했다. 삼성카드로 결제하면 20% 현장 할인이 적용된다.

GS25 단독 상품인 덕혼디코이 패키지 4종·마초맨&마초걸 패키지 2종과 함께 옐로우테일 4종·로쉐마제 5종도 선보인다. 750㎖ 와인·샴페인 전 상품은 네이버페이 결제 시 20% 페이백 혜택을 제공한다.

위스키는 20종을 선보이며 네이버페이 결제 시 20% 페이백 혜택이 적용된다. GS25에서 최단기간 10만병이 팔린 티처스를 비롯해 짐빔·산토리 가쿠빈 등 대중적인 상품과 맥켈란·발베니·글렌버기 등 프리미엄 제품을 아우르는 구성이다.

우리동네GS 앱에서는 5월 한 달간 GS25 픽업 전용 ‘우리동네 장터행사’가 열린다. 와인·위스키 약 300개 상품을 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.