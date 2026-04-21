[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 오는 5월 26일부터 6월 15일까지 2026학년도 후기 특수대학원 석사과정 신(편)입생을 모집한다고 21일 밝혔다.

모집을 진행하는 대학원은 불교문화대학원, 사회과학대학원, 경영대학원 등 총 3개 대학원이다.

원서 접수는 방문 접수 또는 우편 접수를 통해 가능하다.

제출 서류는 6월 15일 오후 5시에 마감된다.

면접은 6월 18일과 19일 양일간이며 합격자 발표는 6월 26일에 진행될 예정이다.

이번 모집의 전 교육과정은 사회생활 중 전문적인 역량 강화를 원하는 성인 학습자와 직장인들을 위해 전 과정 야간 수업으로 운영된다.

특히 지역 특화 산업을 결합한 차별화된 커리큘럼이 특징이며 수학 기간은 석사과정 2년 6개월(5학기)이다.

대학원별 모집 학과를 살펴보면 불교문화대학원은 불교학과(불교학, 선학), 불교예술학과(국악, 불교미술, 선화·민화), 웰니스문화학과(웰다잉, 풍수문화), 불교상담학과(불교상담), 차명상콘텐츠학과(차명상콘텐츠)에서 학생을 선발한다.

사회과학대학원은 행정학과(정책개발, 지방자치), 사회복지학과(사회복지), 스포츠과학과(스포츠과학), 부동산학과(부동산), 사회심리상담학과(상담심리학), 한식문화산업학과(사찰음식), 정원치유산업학과(정원치유산업) 등 7개 학과가 대상이다.

경영대학원은 경영학과(경영학), 호텔관광외식경영학과(외식창업경영) 등 2개 학과에서 모집을 진행한다.

지원 자격은 국내외 4년제 대학을 졸업(예정)자라면 누구나 가능하며 타 대학원 졸업자나 중퇴자는 편입학 지원이 가능하다.

특수대학원 신입생에게는 졸업 시까지 수업료의 30~50%를 장학금으로 지급하며 동국대 의료원 이용 시 의료비 할인 혜택 및 도서관 열람증을 부여하는 등 다양한 특전을 제공한다.

자세한 모집요강 확인 및 문의는 각 대학원 홈페이지에서 확인 가능하며 관련 문의는 동국대 WISE캠퍼스 대학원 교학팀으로 하면 된다.