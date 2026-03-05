[헤럴드경제=이원율 기자]젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 발표한 오픈AI에 대한 1000억 달러(약 144조원) 규모 투자가 실현되기 어려울 것이라고 밝혔다.

황 CEO는 4일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘모건스탠리 기술·미디어·통신 콘퍼런스’에서 최근 오픈AI에 300억 달러(약 43조원)를 투자한 일을 놓고 “이 인공지능(AI) 스타트업에 대한 마지막 투자가 될 수 있다”고 밝혔다고 로이터 통신 등 외신이 전했다.

황 CEO는 지난해 9월에 계획한 1000억 달러 투자를 놓고 “가능성은 희박하다”며 이유로 “그들이 상장할 예정이기 때문”이라고 설명했다.

황 CEO는 오픈AI 상장 시기를 올해 말쯤으로 전망했다.

앞서 엔비디아는 지난해 9월 오픈AI에 최대 1000억 달러를 투자하겠다는 구상을 밝혔다. 엔비디아는 오픈AI에 투자하고, 오픈AI는 이 투자금으로 다시 엔비디아 칩을 사들이는 내용이었다.

하지만 이 계획은 한동안 구체적 계약으로 이어지지 못했다. 엔비디아는 공시 서류에서도 오픈AI에 대한 해당 투자 약정은 확정이 아니며, 성사되지 않을 수도 있다는 면책 문구를 실었다.

지난 1월 말 엔비디아 내에서는 오픈AI 투자에 대한 회의론이 나왔다는 보도도 있었다. 황 CEO는 보도를 부인했다. 이후 엔비디아는 지난달 오픈AI의 자금조달 라운드에 참여, 300억 달러를 투자했다.

황 CEO는 이날 오픈AI 경쟁사인 앤트로픽을 놓고도 지난해 발표한 100억 달러가 마지막 투자가 될 것이라고 했다. 앤트로픽도 상장을 준비하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 엔비디아는 다음주 미국에서 연례 기술 콘퍼런스 ‘GTC 2026’를 연다.

GTC는 엔비디아가 매년 개최하는 기술 콘퍼런스다. AI 반도체와 컴퓨팅을 중심으로 로봇, 자율주행 등 다양한 산업 분야의 최신 기술과 생태계를 소개하는 자리다. 올해 행사에는 엔비디아가 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’을 공개할 것으로 예상돼 업계의 관심이 쏠리고 있다.