서초구의회, 제347회 임시회 마무리... 의원발의 조례안 7건 등 총 9건의 안건 의결 박미정, 김성주 의원 5분자유발언 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서초구의회(의장 고선재)가 26일 제347회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 회기일정을 마무리했다.

이날 본회의에서는 2건의 5분자유발언과 9건의 일반안건 심사가 있었다.

이날 5분자유발언에는 박미정, 김성주 의원이 각각 고령층 AI 교육과 배수체계 개선을 제시했다.

먼저 박미정 의원은 AI 기술 확산 속 고령층이 소외되지 않도록 ‘찾아가는 생활밀착형 AI 교육’ 도입을 제안했다. 기존 복지관 중심 교육을 관내 경로당으로 확대하고 가칭 ‘찾아가는 어르신 AI 지원단’을 파견해, 디지털 양극화 해소와 실질적인 디지털 복지를 구현해야 한다고 주장했다.

이어 김성주 의원은 반복되는 빗물받이 준설 공백과 배수 마비 문제를 지적하며, 효율적인 배수 체계 구축을 위한 행정의 변화를 강조했다. 그간의 인력 중심 작업에서 벗어나 첨단 기계 장비 및 자동화 시스템을 도입, 철 그물망 그레이팅 설치로 낙엽 등 이물질 유입을 차단하는 등 체계적인 관리 방안 마련을 촉구했다.

아울러 의회는 이번 회기 의원발의 조례안 7건을 포함해 총 9건의 안건을 의결했다.

의결된 안건은 다음과 같다. ▲서울특별시 서초구 관광약자를 위한 관광환경 조성 조례안(안병두 의원) ▲서울특별시 서초구 도서관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안(김지훈 의원) ▲서울특별시 서초구 인공지능 기본 조례안(박재형 의원 대표발의) ▲서울특별시 서초구 공공자금 운용 및 관리에 관한 조례안(안종숙 의원) ▲서울특별시 서초구 산불방지에 관한 조례 일부개정조례안(이형준 의원) ▲서울특별시 서초구 안전취약계층에 대한 안전 환경 지원 조례안(이형준 의원) ▲서울특별시 서초구 정신건강 위기대응체계 구축에 관한 조례안(박미정 의원 대표발의) ▲서울특별시 서초구 건축안전특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 ▲신반포7차(아) 공공재건축사업 정비구역 및 정비계획 결정(변경)을 위한 구의회 의견청취(안) 이다.