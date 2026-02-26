말레이 조호르 공장 이어 매장까지…동남아·중동 공략 가속

[헤럴드경제=박연수 기자] 파리바게뜨가 싱가포르 전 매장에 대해 MUIS(싱가포르 이슬람종교위원회) 공식 할랄 인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

이번 인증으로 파리바게뜨는 싱가포르에서 생산부터 매장 내 조리·판매에 이르는 전 과정을 아우르는 할랄 운영 체계를 구축했다. 지난해 준공한 말레이시아 조호르 생산센터에 이어 매장까지 인증 기준을 충족하면서 경쟁력을 강화하게 됐다.

할랄 인증은 이슬람 율법에 부합하는 원재료 사용과 위생·생산·유통 관리 기준을 충족했음을 의미하는 국제적 품질 인증 제도다. 무슬림 인구 비중이 높은 국가에서 필수적이다. 싱가포르는 인구의 약 15%가 무슬림으로 구성된 다문화 국가다. 특히 글로벌 할랄 식품 시장은 2조 달러 규모로 추정된다.

MUIS는 싱가포르의 할랄 인증 권한을 보유한 기관이다. 인도네시아 MUI, 말레이시아 JAKIM과 함께 세계적으로 공신력을 인정받고 있다. 향후 인도네시아·말레이시아 등 동남아 주요 국가 확대와 중동 지역 진출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

하나 리 파리바게뜨 AMEA(아시아·중동·아프리카) 본부장은 “앞으로 동남아시아 전역으로 할랄 인증 매장을 확대하고, 중동 지역에서도 새로운 성장 기회를 모색하겠다”고 말했다.