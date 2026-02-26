코웨이 채용설명회 후 현장면접 연계…렌탈 케어 서비스 분야 20명 모집 3월 3일까지 중장년 일드림센터 전화·방문 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 3월 4일 오전 10시부터 12시까지 구로구 중장년 일드림센터에서 중장년 구직자를 위한 채용설명회를 개최한다.

이번 설명회는 구직자에게 채용 정보를 제공하고, 설명회 종료 후 현장면접으로 연계하기 위해 마련됐다.

행사는 지역 내 기업인 코웨이와 협력해 진행되며, 렌탈 케어 서비스 분야 20명을 모집한다. 채용 직무는 코디·코닥, 파트너스, 홈케어 닥터로 구성된다.

설명회에서는 직무별 주요 업무와 근무 형태 등 채용 관련 내용을 안내하고 질의응답을 통해 구직자가 세부 사항을 확인할 수 있도록 할 예정이다. 설명회 종료 후에는 현장면접이 이어진다.

참여 대상은 학력 제한 없이 취업을 희망하는 구직자이며, 직무별 지원 요건에 따라 코디·코닥은 55세 이하 남녀, 파트너스는 60세 이하 남녀, 홈케어 닥터는 50세 이하 남성이 지원할 수 있다. 구는 중장년층과 경력보유여성의 참여를 안내할 계획이다.

참석을 희망하는 구직자는 3월 3일까지 구로구 중장년 일드림센터에 전화하거나 직접 방문해 접수하면 된다.