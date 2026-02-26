[헤럴드경제=도현정 기자]엔비디아가 회계연도 4분기(지난해 11월∼지난 1월) 매출이 681억3000만달러(약 97조원)라고 25일(현지시간) 공시했다.

이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 실적 전망치 662억달러(약 94조5000억원)를 웃도는 실적으로, 지난해 같은 기간보다 73% 증가한 수치다.

조정 주당순이익(EPS)도 1.62달러를 기록, 월가 예상치인 1.53달러를 상회했다.