[헤럴드경제=도현정 기자]엔비디아가 회계연도 4분기(지난해 11월∼지난 1월) 매출이 681억3000만달러(약 97조원)라고 25일(현지시간) 공시했다.
이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 실적 전망치 662억달러(약 94조5000억원)를 웃도는 실적으로, 지난해 같은 기간보다 73% 증가한 수치다.
조정 주당순이익(EPS)도 1.62달러를 기록, 월가 예상치인 1.53달러를 상회했다.
kate01@heraldcorp.com
입력 2026-02-26 07:00:00
[헤럴드경제=도현정 기자]엔비디아가 회계연도 4분기(지난해 11월∼지난 1월) 매출이 681억3000만달러(약 97조원)라고 25일(현지시간) 공시했다.
이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 실적 전망치 662억달러(약 94조5000억원)를 웃도는 실적으로, 지난해 같은 기간보다 73% 증가한 수치다.
조정 주당순이익(EPS)도 1.62달러를 기록, 월가 예상치인 1.53달러를 상회했다.
[르포] ‘최상위 스펙’ 서울대도 어렵다…취업 한파 덮친 졸업식 [세상&]
25일 오후 서울대학교 관악캠퍼스에서는 제80회 전기 학위수여식이 열려 학사모와 꽃다발을 든 졸업생들과 가족들로 북적였으며, 캠퍼스 내부는 학사모와 꽃다발을 든 졸업생들과 가족들로 북적였다.
84㎡보다 싼 138㎡…10억~15억대 아파트 ‘가격역전’
대출규제와 다주택자의 물건 출회가 동시에 이뤄지고 있는 최근 10억~15억 아파트 단지에서 국평과 대형평형의 가격이 달라붙거나 더 큰 집의 가격이 더 싼 가격 왜곡이 나타나고 있다. 상대적으로 자금 부담이 적은 중소형 평형은 호가가 치솟고 매물이 누적된 대형 평형은 소화되지 않으면서 벌어지는 모습이다. 25일 업계에 따르면 관악구 신림푸르지오1차에서는 급매 등 집주인 상황에 따라 114㎡와 84㎡의 호가가 같은 경우도 나오고 있다. 이날 기준 네이버부동산에는 저층인 두 매물이 모두 10억5000만원의 가격에 나와있다. 실제로 이달 한 114㎡ 매물은 해당 평형의 직전 거래 이후 4개월 만에 10억4500만원(고층)에 거래됐는데 같은 달 손바뀜한 84㎡ 매물(11억원)보다 저렴하게 팔렸다. 이 단지를 중개하는 한 공인중개업소 관계자는 “59㎡ 매물이 귀해서 컨디션에 따라 국평과 호가가 붙는 경우도 있는 단지”라며 “신혼부부, 무주택자들이 최근 문의 많이오는데 상대적으로 대형평형 수요로
“금괴 21㎏, 무려 53억원어치”…기부하고 사라진 日 시민이 남긴 말은
[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 한 시민이 오사카시 수도국에 금괴 21㎏을 익명으로 기부해 화제다. 해당 금괴는 시가로 약 56600만엔(약 53억원)에 달하는 금액이다. 19일 일본 요미우리신문 등에 따르면 오사카시는 이날 금괴 21㎏을 기부 받았다고 밝혔다. 이름이 알려지지 않기를 원한 기부자는 해당 금괴를 상수도관 노후화 대책에 사용해 달라는 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 기부 의사는 지난해 11월 시점에 전달됐다. 기부자는 일본 전국에서 잇따른 상수도관 파손으로 인한 누수 사고 뉴스를 보고 기부를 결정했다고 설명했다. 오사카시 상수도국은 이번 기부가 상수도 사업 관련 기부로는 “과거에 경험한 적 없는 금액”이라고 밝혔다. 해당 금괴는 기부자의 의향에 따라 상수도관 교체 비용으로 활용할 예정이다. 기부된 금괴 평가액은 일반적인 상수도관 약 2㎞를 교체할 수 있는 비용에 해당한다. 요코야마 히데유키 오사카시장은 기자회견에서 “엄청난 금액이라 말문이 막힌다”며 “상수도관 노후
“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국
[헤럴드경제=박세정 기자] “뭇매 맞더니 결국” “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라” 등 이용자들로부터 뭇매를 맞았던 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작인 ‘무빙’ 후속작 ‘무빙2’ 제작에 속도를 내고 있다. 디즈니+ ‘무빙2’ 출연진이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 디즈니+는 ‘무빙2’를 통해 대반전을 노리고 있다. 디즈니+는 한때 넷플릭스의 대항마로 불렸지만 한국서 꼴찌로 추락한 상태다. 히트 콘텐츠 부족에 대한 이용자들의 불만도 컸다. 무빙은 650억원의 제작비가 투입된 디즈니+ 대표작으로, 한국 콘텐츠 최초로 전 세계 디즈니+ 1위를 차지한 최대 흥행작이다. 차기 시즌의 출연진이 속속 결정되는 가운데, 시즌2가 흥행 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다. 업계에 따르면, 배우 설경구가 디즈니+ ‘무빙2’에 출연한다. 설경구는 무빙1에서는 등장하지 않은 캐릭터를 맡을 것으로 알려졌다. 무빙은 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 초능력 액션 히어로물이다. 초능력을 숨긴 채 현재를