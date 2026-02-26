중·고등학생 및 N수생 350명 대상, 3월 3~13일 신청‧접수 - 일반학생 2만5000원 지원, 사회적배려대상자 전액 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 ‘2026년 인터넷강의 수강권 지원사업’ 대상자를 모집한다.

지원 대상은 도봉구에 주민등록 주소지를 둔 중·고등학교 학생과 N수생이다.

대상자로 선정되면 ‘강남인강’ 수강료를 지원받는다. 일반 학생의 경우 연간 수강료인 4만5000 원 중 2만5000 원을, 사회적배려대상자는 수강료 전액을 지원받는다.

강남인강은 서울 강남구가 운영하는 공공 온라인 학습 플랫폼이다. 수능과 내신 대비를 위한 국어·영어·수학·사회·과학 등의 강의를 제공한다.

무제한 반복 수강, 입시 특강, 중등 코딩 강좌도 함께 제공하고 있어 학생들로부터 만족도가 높다.

올해 일반학생 모집 인원은 350명이다. 신청은 3월 3일부터 13일까지 도봉구 누리집으로 하면 되며, 선착순으로 접수를 마감한다.

사회적배려대상자는 접수 기간과 상관없이 상시로 거주지 동 주민센터로 방문해 신청하면 된다. 인원 제한도 없다.

오언석 도봉구청장은 “배움에는 제약이 없어야 한다. 이번 수강권 지원사업으로 지역 학생들이 우수한 교육 콘텐츠를 접하며 학업에 정진할 수 있기를 바란다”고 말했다.