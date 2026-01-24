온기(溫記: 따스함을 기록하다) 곽용석 아스텍파트너스 대표 인터뷰 가난 이겨내고 10개 단체에 매달 기부 발달 장애인 위한 ‘희망 에코마을’ 설립 “누군가의 작은 도움이 인생을 바꾼다”

[헤럴드경제=김용재 기자] “삶이 만들어낸 숙제가 아닐까요?”

지난 20일 강남구 수서동 사무실에서 만난 곽용석(60) 아스텍파트너스 대표는 기부나 선행이라는 말을 쓰지 않았다. 그에게 나눔은 선택이 아니다. 인생이 만들어낸 숙제에 가깝다. 과거에 손을 내밀어준 이들의 얼굴을 기억하면서 자신의 몫을 다하는 것이 삶의 지향점이다.

알려지는 것은 꺼린다. 사회적 기업을 후원하고 어려운 대학생들에게 장학금을 전달하지만 “별일 아니다”라며 말을 아낀다. 그것이 살아온 방식이고 앞으로도 지켜나갈 태도라고 한다. 곽 대표는 현재 10개가 넘는 비영리단체에 기부하고 있다. 기부 단체를 고르는 기준은 투명성과 사업 방향일 뿐 그 외는 고려하지 않는다. 그래서 기부한 액수는 모두 얼마나 되는가, 라는 질문에 그는 끝내 답하지 않았다.

곽 대표는 30대 시절 벤처캐피털 회사를 창업했다. 초기에 시작했던 여러 사업이 소위 대박 나면서 “생각보다 이른 나이에 성공했다”고 말했다. 그럼에도 그는 ‘50살부터의 돈은 내 주머니에 넣지 않고 의미 있는 일을 하겠다’는 가슴 깊이 품은 말을 잊지 않았다. 누군가의 작은 도움이 한 사람의 인생을 바꿀 수 있다는 생각 때문이었다. 초심이었다.

상상 초월한 가난의 굴레, 주위 사람의 ‘온기’에 지탱

그의 출발점은 상상을 초월한 가난이었다. 여섯 식구는 부산 문현동의 판잣집에 의지해 하루하루 먹고사는 문제에 매달려야 했다. 부친은 저잣거리에서 풀빵 장사를 하다 일찍 병환으로 쓰러졌고 끝내 세상을 등졌다. 모친은 허리가 굽은 상태로 고무공장에서 일하며 가족을 먹여 살렸다.

가족을 구원할 동아줄은 공부였다. 하지만 책을 살 돈이 없었다. 아픈 부모님에게 말하기는 힘들었다. 친구의 참고서를 빌려 밤새 문제를 풀고 지우개로 지워 돌려주는 일을 반복했다. 그럼에도 그는 친구들에게 자신이 공부한 내용을 알려주면서 하나씩 익혔다.

주위 사람의 손길이 그를 단단하게 만들었다. 초·중·고등학교 시절 가난에도 불구하고 1등 자리를 놓치지 않았다. 자기가 공부한 걸 친구들에게 알려주는 모습을 본 교사들이 손을 내밀었다. 자기 자식을 가르치라면서 용돈을 주거나 친구의 집에서 숙식 과외를 할 수 있게 주선했다. 당시 관행상 하나만 받을 수 있던 장학금을 몰아 받기도 했다. 덕분에 그는 학교 공부를 이어갈 수 있었다.

서울대학교 경영학과에 진학했다. 대학만 마치면 가난의 굴레에선 벗어날 거란 생각에 벅찼다. 그때 어머니에게 뇌종양이 발견됐다. 4년간 서울과 부산을 오가며 간병과 가족 생계를 동시에 책임졌다. 휴학하기도 했으나 학교를 포기하진 않았다. 주변의 도움이 버틸 힘을 줬다. 동기생은 그의 사정을 듣고 하숙비를 대신 내줬다. 아르바이트 자리를 소개하는 이도 있었다. 간병과 학업을 병행한 끝에 학교를 무사히 졸업했다.

사업 성공 이후 ‘발달 장애인 마을’ 설립 지원…“뼈를 갈아 넣었다”

그를 지켜준 사람의 ‘온기’는 그를 나눔으로 이끌었다. 전환점은 가까운 곳에서 왔다. 수도약품 부회장으로 근무하던 시절에 만났던 직원 덕분이다. 그 직원은 자폐 스펙트럼이 있는 자녀를 뒀는데 “내가 죽고 나면 이 아이를 누가 돌보죠?”라는 이야기를 많이 했다고 한다.

곽 대표는 자폐 스펙트럼 아동을 키우는 부모들을 돕기로 했다. 처음엔 자폐 스펙트럼 장애를 앓는 이들을 채용하는 사회적기업을 고민했다. 들기름, 참기름, 버섯 재배, 포장 같은 일자리를 만들 수 있지 않을까 했다. 논문과 책을 찾아 읽고 기관을 방문하며 1년을 공부했지만 지지부진했다.

그러던 참에 한 성당의 신부와 발달장애 부모들이 공동체를 모색한단 이야기를 들었다. “이게 내가 할 일이구나”라는 생각이 들었다. 좋은 취지를 실현하려면 부지 확보부터 민원 처리, 시공사 선정과 공사까지 실무적인 준비가 산더미였다. 곽 대표는 그 과정을 “비즈니스 할 때보다 더 뼈를 갈아 넣은 시간”이라고 표현했다.

그렇게 경기도 안성에 비영리 단체 ‘희망 에코마을’을 만들었다. 이곳은 발달장애인과 부모들이 함께 살아가는 공간이다. 자폐와 지적장애 당사자들이 부모와 함께 입주해 생활하고 시간이 흐르면 돌봄의 형태가 자연스럽게 전환되도록 설계됐다. 학령기를 마친 뒤 갈 곳이 사라지는 공백, 부모가 늙거나 병들었을 때 닥치는 돌봄의 붕괴, 부모 사후라는 공포도 해결할 수 있는 공간이다. 현재는 24가구가 지내고 있다.

‘앞에 나서지 않는다’는 원칙…“어느 날 천사 한 분이 나타나” 문자 받기도

그는 이 모든 과정을 총괄했음에도 이름을 밝히거나 앞에 나서지 않았다. 추진위원장 제안도 거절했다. 단지 ‘곽 고문’이라는 역할만 남았다. 준공 이후에도 상패나 감사 인사를 사양하고 모든 사업 과정에서 손을 뗐다.

그런 그도 감회가 남달랐던 순간은 있었다. 발달장애 자녀를 둔 부모가 보낸 메시지였다. “저희가 험한 세상을 굽이굽이 헤쳐 나갈 때 귀한 스승의 말씀으로 가슴에 새기겠습니다.” 공동체를 함께 준비했던 신부님의 말도 덧붙어 있었다. “어느 날 천사 한 분이 나타나 따뜻하게 머무를 거처를 마련해 주시고 홀연히 떠나셨다”라는 말이었다.

다만 그 문자를 오래 붙들고 있지 않았다. 고맙다는 말도 보람을 느꼈다는 말도 나서서 하지 않았다. 다만 “이 일은 여기까지가 제가 할 몫이다. 내가 하고 싶은 것은 이걸로 끝”이라고 정리했다. 곽 대표의 스타일이었다. 타이틀과 조명이 초심을 흔들 수 있다는 걸 잘 알고 있다고 했다.

그는 “길을 열어준 사람들 덕분에 여기까지 온 사람”이라고 자신의 정체성을 이야기했다. 담임교사, 친구, 양부모님들, 함께 버텨준 이들이다. 그는 자신이 특별해서 여기까지 왔다고 말하지 않는다. 공부를 잘해서도 요령이 있어서도 아니었다고 말한다. 다만 자신이 받은 도움을 허투루 쓰지 않으려 했다고 한다. 앞으로도 사회를 위해 조용히, 자신이 받았던 것들을 갚아 나가고 싶다고 했다.

최근에는 고등학교 시절 은사를 위해 작은 콘서트를 열었다. 성악가가 꿈이었던 은사님을 위해 동창들과 아트센터를 빌려 음악회를 열었다. 이 일에 대해서 말할 때도 그는 담담했다. 양부모님이나 다름없는 은사님을 위해서 못 할 일이 없다는 것이다.

“제게는 키워주신 부모님 두 분뿐 아니라 저를 있게 해준 양부모님도 10명이 넘는다.” 곽 대표는 반복해서 사람들의 도움에 보답해야 한다는 마음을 갖고 산다고 했다.

그래서 그는 믿는다. 필요한 곳에 조용히 닿으면 된다고. 누군가의 손길은 생각보다 큰 힘을 가진다고.