[헤럴드경제=장연주 기자] 서울시버스노동조합(이하 버스노조)이 통상임금이 쟁점인 임금 협상에서 사측과 이견을 좁히지 못하자 내년 1월13일 전면 파업에 돌입하기로 결정했다.

버스노조는 24일 지부위원장 회의를 열고 파업을 결의했다고 밝혔다. 노조는 올 5월 임단협 조정이 무산되면서 쟁의권을 확보한 상태다.

버스노조는 “지난 달 노사가 동아운수 서울고법 항소심 판결을 기준으로 체불 임금을 해소하고 임금 및 단체협약(임단협) 교섭을 성실히 논의하기로 하는 공동 성명을 발표했지만, 서울시와 사측이 약속을 일방적으로 파기하고 대법원 상고를 이유로 체불임금 지급을 거부하고 있다”고 주장했다.

이어 “사측이 언론을 통해 ‘시급 10% 인상안’을 주장하고 있지만, 이는 이미 법원과 노동부가 확인한 시급 12.85% 인상분을 회피하기 위한 제시안으로 사실상 임금 삭감”이라고 했다.

아울러 “서울시와 사측이 즉시 법원 판결과 노동부의 시정명령에 따라 체불 임금을 지급하고 노동 조건을 개선한다면 2025년도 임금 인상분은 공공기관 임금 인상률 등을 기준으로 전향적으로 검토할 수 있다”고 덧붙였다.