18일 엘타워 시상식서 대상 5개·최우수상 1개 수상. 산업·영역 초월한 디지털 경쟁력 입증

롯데호텔·소노·GS칼텍스 등 대형 엔터프라이즈 프로젝트로 UX·CX·플랫폼 기술력 인정

이주민 대표 “AI·실감형 콘텐츠 기반으로 기술과 예술 융합하는 ‘디지털 르네상스’ 주도”

㈜이트라이브(대표 이주민)가 지난 18일 서울 엘타워에서 열린 ‘2025 아이어워즈 코리아(i-AWARDS KOREA 2025)’에서 총 6개 부문을 석권하며 국내 디지털 서비스·플랫폼 분야를 대표하는 선도 기업임을 다시 한번 입증했다.

이트라이브는 이날 시상식에서 ▲롯데호텔 글로벌 체인 통합 홈페이지 ▲소노스테이션 소노아임레디 홈페이지 ▲갤러리 이트리움 홈페이지 ▲GS칼텍스 Kixx 브랜드 사이트 ▲원더클럽 골프 플랫폼 등 총 5개 프로젝트로 대상을 수상했으며, ▲글로벌 인턴십 매칭 플랫폼 ‘썬더잡’으로 최우수상을 거머쥐며 6관왕이라는 성과를 달성했다.

이번 수상은 단일 산업이나 특정 서비스 영역에 국한되지 않고, 호스피탈리티·에너지·레저·브랜딩·문화예술·글로벌 HR 플랫폼에 이르기까지 폭넓은 산업군에서 이트라이브의 전방위 디지털 기획·설계·구현 역량이 고르게 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

대상을 수상한 ‘롯데호텔 글로벌 체인 통합 홈페이지’와 ‘소노 아임레디 홈페이지’는 복잡한 서비스 구조와 방대한 콘텐츠를 고객 여정(Customer Journey) 중심의 정보 아키텍처로 재정립하고, 글로벌·멀티 브랜드 환경에 최적화된 UX/UI 설계를 통해 높은 평가를 받았다. 특히 사용자 맥락에 따라 정보와 기능이 유연하게 노출되는 구조적 설계는 대형 엔터프라이즈 웹 프로젝트의 새로운 기준을 제시했다는 평가다.

‘GS칼텍스 Kixx’ 브랜드 프로젝트와 골프 플랫폼 ‘원더클럽’은 브랜드 전략과 디지털 경험 설계가 유기적으로 결합된 사례로 주목받았다. 브랜드의 정체성과 메시지를 정교한 UI 시스템과 인터랙션으로 구현해, 사용 편의성과 브랜드 몰입도를 동시에 끌어올렸다는 점에서 각 부문 대상의 영예를 안았다.

문화예술 분야 대상을 수상한 ‘갤러리 이트리움(eTRIUM)’은 이트라이브 사옥 내 복합문화공간을 기반으로, 오프라인 전시 경험을 디지털 플랫폼으로 확장한 프로젝트다. 전시, 아티스트, 콘텐츠가 유기적으로 연결되는 구조를 통해 기술이 단순한 도구를 넘어 문화와 인문학적 가치 전달의 매개체로 기능할 수 있음을 보여주었다는 평가를 받았다.

이트라이브 이주민 대표는 “이번 6관왕 수상은 단기적인 트렌드 대응이 아닌, 사용자 가치와 고객의 실질적인 성공을 중심에 두고 축적해 온 기술적 고민과 실행의 결과”라며 “내년 2월 창립 20주년을 맞아 AI, 데이터 기반 UX, 실감형 체험 콘텐츠(Immersive Content) 등 첨단 기술을 적극적으로 결합해, 기술과 예술이 공존하는 ‘디지털 르네상스’를 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

한편, 이트라이브는 디지털 컨설팅, UX·CX 전략, 플랫폼 구축, 브랜드 경험 설계, AI 기반 서비스 기획 등 고도화된 디지털 역량을 바탕으로, 국내외 대기업 및 공공·금융·문화 영역에서 지속적으로 프로젝트를 확장해 나가고 있다.