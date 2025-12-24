[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대는 2026학년도 정시모집에서 1044명(가군 538명, 나군 506명)을 모집한다고 24일 밝혔다.

정시모집 인원은 수시모집 등록 결과에 따라 이월 인원으로 인해 다소 늘어날 수 있다.

일반학과는 ‘가’군, ‘나’군 모두 수능(100%)으로 선발한다.

예·체능계열 학과는 수능과 실기고사 성적을 합산해 선발하며 학과별로 반영요소의 비율이 다르므로 희망 학과의 반영 비율을 반드시 확인한 후 지원해야 한다.

섬유패션디자인학부 패션디자인전공은 실기고사(100%)로만 선발한다. 의예과는 인·적성 면접을 실시하되 면접 결과는 총점에 반영하지 않고 합·불합격 판단을 위한 자료로만 활용한다.

수능 성적의 경우 전년도와 동일하게 국어․수학은 수능성적표상의 표준점수를 반영한다. 탐구영역은 경북대에서 산출한 변환표준점수를 활용한다.

영어는 등급별 차등 반영점수를 적용하며 한국사는 등급에 따라 추가점수가 차등 반영된다. 계열별로 수능 반영 점수 산출방법이 상이하므로 반드시 모집요강을 확인해야 한다.

또 올해 정시모집에서는 자연계열(전자공학부 모바일공학전공 제외) 모집단위의 경우 과학탐구 1과목당 5%의 가산점이 부여된다.

전년도에 이어 올해도 학교생활기록부 ‘학교폭력 조치사항’을 반영한다. 조치사항 중 제1호~제7호는 전년도와 동일하게 각 호에 따라 전형 총점에서 감점 처리되고 제8호와 제9호는 감점이 아닌 부적격 처리로 기준이 강화된다.

원서접수 기간은 오는 29일 오전 9시부터 31일 오후 6시까지 3일간이다. 경북대 홈페이지 또는 유웨이어플라이에서 온라인 접수만 가능하다.

정시모집 합격자는 2026년 2월 2일 오후 4시에 발표하며 합격자 등록은 2월 3일부터 2월 5일까지다. 충원 합격자 발표는 2월 6일부터 2월 12일(목까지다.

자세한 사항은 경북대 입학처 홈페이지에서 2026학년도 정시모집 요강, 전년도 입시 결과 등에서 확인할 수 있다.