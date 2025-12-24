1월 1일 북서울꿈의숲서 새해 첫 일출… 구민과 함께 힘찬 출발 소망 적기·캘리그래피 퍼포먼스 이어 덕담·카운트다운·일출 감상 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 오는 1월 1일 오전 7시 북서울꿈의숲 청운답원(월계로 173)에서 ‘강북 해맞이 행사’를 개최한다.

해맞이 행사는 새해 첫 일출을 함께 맞이하며 한 해의 각오를 다지고, 구민 서로의 건강과 행복을 기원하는 화합의 장으로, 강북구민 누구나 참여할 수 있다.

행사는 오전 7시 소망 적기 프로그램으로 시작된다. 이어 캘리그래피 퍼포먼스와 개회 선언, 내빈 소개, 새해 인사말과 덕담, 새해 기원문 낭독이 진행된다. 이후 오전 7시 56분 일출 시각에 맞춰 해맞이 카운트다운과 함께 일출을 감상하며, 만세삼창과 참가자 간 새해 인사를 나눈 뒤 기념촬영을 끝으로 마무리된다.

구는 안전한 행사 운영을 위해 행사 전 사전 점검을 실시하는 한편, 경찰·소방·보건 등 유관기관과 협력해 비상 대응체계도 구축한다. 이와 함께 의료 인력과 구급차를 배치하는 등 안전관리도 강화할 방침이다.

구 관계자는 “새해 첫날, 구민들과 함께 떠오르는 해를 바라보며 희망찬 출발을 다짐하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “안전 관리에 만전을 기해 누구나 안심하고 참여할 수 있는 해맞이 행사를 만들겠다”고 말했다.