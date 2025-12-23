우리사회가 최우선 해결해야 할 과제 빈부 격차·일자리·부동산 주택 순 답변 48.5%가 개인 자유·기업 자율 우선시 집단간 갈등은 ‘진보와 보수’ 83% 최다

국민 10명 중 6명은 자신의 경제 수준을 ‘중산층 이상’으로 인식하지만 ‘행복도’와 ‘삶의 만족도’는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 부동산, 주식 등 자산 가격 인상으로 경제적 수준이 나아졌다고 생각하지만, 대인 관계나 소득, 건강에 대한 만족도가 떨어진 결과로 풀이된다.

이에 따라 우리 사회가 해결해야 할 최우선 과제로 ‘빈부 격차’와 ‘일자리’를 꼽았다.

▶국민 23% ‘빈부격차’ 최우선 과제…‘진보와 보수’ 갈등 커=23일 문화체육관광부가 발표한 ‘2025년 한국인의 의식·가치관 조사’ 결과에 따르면, 우리 사회가 가장 우선적으로 해결해야 할 문제는 ‘빈부 격차’라고 응답한 국민이 23.2%로 가장 많았다.

이어 ‘일자리’(22.9%), ‘부동산·주택’(13.2%), ‘저출생·고령화’(10.8%), ‘집단 갈등’(9.0%) 등의 순으로 나타났다. ‘빈부 격차’ 문제는 2022년 조사에서 20.0%였으나 이번 조사에서 3.2%포인트 증가하며 이전 조사에서 1위를 차지했던 ‘일자리’ 문제를 앞섰다.

집단 간 갈등에 대해 국민의 82.7%는 ‘진보와 보수’의 갈등이 가장 크다고 생각했다. 다음으로 ‘기업가와 근로자’(2022년 75.1→2025년 76.3%), ‘부유층과 서민층’(76.6%→74.0%) 갈등이 뒤를 이었다. 특히 ‘수도권과 지방’ 간 갈등이 크다는 응답은 57.4%에서 69.0%로 11.6%포인트 증가했고, ‘남성과 여성 간 갈등’도 50.4%에서 61.1%로 10.7%포인트 높아졌다. ‘기성세대와 젊은 세대’ 간 갈등이 크다고 응답한 비율도 64.9%에서 67.8%로 늘어났다.

▶10명 중 6명은 “나는 중산층 이상” 인식=자신의 가정 경제 수준을 ‘중산층 이상’으로 인식하는 국민은 60.5%로 2022년 조사 당시 42.4%에 비해 18.1%포인트 증가했다. ‘중산층’이라는 응답이 43.7%로 가장 많았고, ‘중산층보다 높다’는 응답도 16.8%였다. ‘중산층보다 낮다’는 응답은 31.6%를 기록했다.

직업을 선택할 때 가장 중요한 요소로는 ‘보수·급여’를 꼽는 국민이 41.3% 가장 많았다. 이어 ’개인의 적성’(27.0%), ’근무시간 및 복지 등의 근무조건’(13.3%) 순으로 나타났다. 직전 조사 대비 ‘보수·급여’ 응답 비율은 8.6%포인트 늘어난 반면, ‘개인의 적성’은 3.5%포인트 줄었다.

‘정년 연장’에 대해선 국민의 74%가 긍정적으로 인식했다. ‘정년퇴직 시기를 현재보다 연장’해야 한다는 응답이 50.9%였으며 ‘정년퇴직 제도를 폐지’해야 한다는 의견도 23.1%였다. 반면 ‘정년퇴직 시기를 그대로 유지’해야 한다는 의견은 2022년 46.8%에서 2025년 15.7%로 31.1%포인트 급감했다.

국민의 절반 이상이 생성형 인공지능(AI)을 활용하고 있는 가운데, 일자리 영향에 대해선 우려와 기대가 공존했다. 응답자의 55.2%는 생성형 AI를 활용하고 있으며 하루 평균 3.3회 이용하고 있는 것으로 나타났다. 가장 많이 사용하는 분야는 ‘개인 비서 역할’(50.5%)과 ‘텍스트 생성’(35.5%) 등이었다. AI를 활용하지 않는다는 응답자(44.8%) 중 51.7%는 ‘활용 방법을 잘 몰라서’라고 응답해 단순히 기술 제공을 넘어 활용 방법에 대한 안내와 교육이 필요함을 시사했다.

AI가 일자리에 미칠 영향과 관련해선 사람의 노동력을 대체해 ‘일자리 불균형이 심화될 것이라는 우려’(64.3%)가 뚜렷한 동시에, 업무 효율을 통한 ‘노동시간 단축 및 일자리 나눔 필요성에 대한 기대’(51.8%)도 나타났다.

또한 국민은 ‘사회적 질서보다 개인의 자유가 우선시되어야 한다’(32.1%), ‘기업에 대한 정부의 규제를 완화해야 한다’(48.5%)고 인식해 개인의 자유와 기업의 자율을 우선시하는 것으로 나타났다. 아울러 ‘노력하는 만큼 소득에 차이가 더 나야 한다’(61.8%), ‘경쟁은 사회를 발전시킨다’(48.9%), ‘뛰어난 학생들을 위한 특별한 교육환경이 있어야 한다’(42.2%)고 답하며 개인의 노력과 성과를 중시하는 모습을 보였다.

▶살림살이 나아져도 “행복하지 않다”=경제 수준의 개선에도 불구하고 국민이 느끼는 전반적 ‘행복도’는 51.9%로 2022년 65.0%보다 크게 낮아졌다. ‘전반적인 상황을 고려할 때 어느 정도 행복하다고 생각하는지’를 10점 척도로 물어본 결과, 평균 점수는 6.4점으로 나타났다. 이는 2022년보다 0.4점 하락한 점수로 가장 낮은 평균 점수를 기록했다.

‘삶의 만족도’ 역시 같은 기간 63.1%에서 52.9%로 하락했다. 항목별로 보면 ‘가족’에 대한 만족도는 여전히 7.4점으로 ‘중상’을 유지했으나, ‘친구’, ‘소득·재산’, ‘건강’에 대한 만족도가 이전 조사 대비 크게 하락하며 ‘중’ 수준을 나타냈다. ‘친구’는 2022년 7.2점에서 2025년 6.5점으로, ‘소득·재산’은 6.1점에서 5.4점으로, ‘건강’은 7.1점에서 6.1점으로 떨어졌다. ‘직업’(6.6→6.3점), ‘주거’(6.9→6.3점), ‘문화·여가생활’(6.1→6.0점)도 ‘중’ 수준이긴 하나 더 낮아졌다.

이번 조사는 문체부가 케이스탯리서치에 의뢰해 지난 8월 15일~10월 2일 전국 만 13~79세 남녀 6180명과 국내 2년 이상 거주한 외국인 1020명을 대상으로 실시했다. 김현경 기자