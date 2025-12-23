무인수상정 통합제어 및 자율임무체계 기술 개발

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] HJ중공업은 LIG넥스원, HD현대중공업과 함께 해군의 미래 핵심 전력이 될 ‘전투용 무인수상정 통합제어’ 및 ‘자율임무체계 기술’ 공동 개발에 나선다고 23일 밝혔다. 국내에서 전투용 무인수상정 핵심기술 개발이 추진되는 것은 이번이 처음이다.

HJ중공업은 두 회사와 컨소시엄을 구성해 ‘전투용 무인수상정 통합제어 및 자율임무체계 핵심기술 개발 사업’을 수주했으며, 이를 위한 무인수상정 검증용 플랫폼 설계 및 건조사로 국방기술진흥연구소와 과제 협약을 체결했다고설명했다.

전투용 무인수상정(USV, Unmanned Surface Vehicle)은 탑승원 없이 원격 조종이나 자율운항을 통해 해상에서 탐색과 교전 임무를 수행하는 무인 전투정을 말한다. 아군의 인명 피해를 최소화하면서 인공지능(AI) 기반의 자동화 기술을 통해 감시, 정찰, 전투 임무 수행이 가능해 미래 해양 유무인 복합체계의 핵심 전력으로 각광받고 있다.

방위사업청과 국방기술진흥연구소가 추진하는 이번 핵심기술 과제는 전투용 무인수상정 Batch-II 체계개발에 필요한 기술 확보가 목적으로 이는 해군 유무인 복합전투체계(Navy Sea GHOST) 핵심축이 될 무인수상정 개발을 위한 필수 기술이다.

또한 국내 함정 및 지휘통제 개발을 주도하는 LIG-HD-HJ 컨소시엄은 이번 과제에서 전투용 무인수상정 통합제어체계 및 자율임무체계 핵심기술을 검증할 수 있는 대형 무인수상정을 건조할 예정이다.

HJ중공업은 국가대표 방위산업체인 LIG넥스원 및 HD현대중공업과 원팀을 이뤄 사업참여를 준비해 왔으며 국방기술진흥연구소의 제안서 평가를 거쳐 지난 8월 LIG-HD-HJ 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되는 쾌거를 거뒀다.

향후 HD현대중공업과 HJ중공업은 무인수상정 플랫폼의 설계와 제작을 담당하고, LIG넥스원은 플랫폼과 핵심 구성품을 유기적으로 통합하는 무인수상정 통합제어체계, 무장통제체계, 자율임무체계 개발을 통해 전투용 무인수상정 핵심기술을 검증하고 성능을 극대화할 예정이다.

HJ중공업 관계자는 “선진국의 경우 적극적인 무인수상함정 개발과 유무인 전력 통합 운용을 통해 작전수행 능력을 극대화하는 추세”라며 “미래 전장의 게임체인저가 될 고성능·고품질 전투용 무인수상정 핵심기술 개발에 적극 참여함으로써 K-방산의 위상을 높이는 데 일익을 담당하겠다”고 밝혔다.