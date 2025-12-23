GS25·세븐일레븐, 내년부터 일부 PB 인상

[헤럴드경제=김진 기자] 편의점 세븐일레븐과 GS25가 내년부터 일부 PB(자체브랜드) 제품의 가격 인상을 단행한다. ‘가성비’로 대표되는 편의점 PB 상품마저 늘어난 원가와 인건비, 원부자재 가격 부담을 이기지 못한 것이다.

23일 업계에 따르면 롯데 계열 편의점인 세븐일레븐은 내년 1월 1일부터 과자·음료·디저트 등 PB 상품 40여종에 대한 가격을 최대 25% 인상한다. 세븐일레븐은 최근 이러한 방침을 가맹점주들에게 알렸다.

PB브랜드 ‘세븐셀렉트 누네띠네’는 기존 1200원에서 1500원으로 25% 오른다. ‘착한콘칩’은 1000원에서 1200원으로, ‘고메버터팝콘’은 1800원에서 2000원으로 각각 20%, 11% 인상된다. 음료 중에는 ‘제주천혜향에이드’·‘명인딸기에이드’ 등이 1200원에서 1300원으로 8%가량 오른다.

세븐일레븐 측은 제조사 측의 원가 인상, 인건비·원자재 비용 인상 등을 이번 가격 인상의 이유로 설명했다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25도 내년 1월 1일부터 일부 PB 상품 가격을 올린다. ‘위대한소시지’ 2종은 가격이 2600원에서 2700으로 3.8% 인상된다. ‘영화관팝콘’과 ‘버터갈릭팝콘’은 1700원에서 1800원으로 5.8% 오른다.

CU를 운영하는 BGF리테일은 가격 인상 계획이 없다고 밝혔다. BGF리테일 관계자는 “(PB 제품 가격은) 마진을 다소 줄이더라도 가능한 한 인상하지 않는다는 기조를 유지하고 있다”고 말했다.