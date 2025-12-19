[헤럴드경제=이원율 기자]밴드 콜드플레이 콘서트장에서 불륜 정황이 포착된 영상으로 전세계에 알려진 당사자 크리스틴 캐벗(53)이 첫 언론 인터뷰를 했다.

캐벗은 18일(현지시간) 공개된 미 일간 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰 중 지난 7월16일 콜드플레이 콘서트에서 촬영된 영상과 여파로 벌어진 논란이 삶에 큰 영향을 줬다고 밝혔다.

당시 미국 IT기업 아스트로노머의 최고경영자(CEO)였던 앤디 바이런과 최고인사책임자(CPO)였던 캐벗이 관람석에서 서로를 안고 있는 장면이 공연장 ‘키스캠’ 카메라에 잡혔다.

이들은 전광판을 확인한 후 황급히 몸을 숨겼다. 그 모습은 곧 사회관계망서비스(SNS) 등으로 빠르게 퍼졌다. 이에 불륜 의혹이 불거졌고, 두 사람은 모두 회사를 떠났다.

캐벗은 “나는 잘못된 선택을 했다”며 “‘하이 눈’ 몇 잔을 마신 후 상사와 함께 춤을 추고 부적절하게 행동했다”고 했다.

그는 “이에 대한 책임을 졌고, 그 대가로 내 커리어까지 내려놨다”고 했다.

두 아이의 엄마인 캐벗은 콜드플레이 콘서트 당시 남편과 막 별거에 나선 상태였다고 밝혔다.

그는 ‘키스캠’ 영상 확산 후 50~60건에 이르는 살해 협박을 받았고, 특히 자녀들이 큰 충격을 받고 두려워했다고 했다.

캐벗은 “사람은 실수를 할 수 있고, 크게 잘못도 할 수 있다”며 “그렇다고 살해 협박을 받아야 하는 건 아니라고 아이들에게 말해주고 싶다”고 했다.

콜드플레이 콘서트 후 반년가량이 흐른 지금 캐벗은 여전히 새 일자리를 찾고 있다고 했다.

캐벗에 따르면 공연 당시 바이런도 배우자와 별거 중이었다. 이들은 사건 직후 잠시 연락을 주고 받았지만, 9월 후로는 거의 연락을 하지 않았다.

바이런은 인터뷰 요청을 거절했다고 NYT는 전했다.

캐벗은 미국 IT 기업 아스트로노머의 여성 임원이었다.

그의 퇴사는 영상에서 함께 포착된 이 회사의 최고경영자(CEO) 바이런이 사임한 후 이뤄졌다.

아스트로노머는 2018년 뉴욕을 기반으로 한 데이터 운영 회사다. 이전까지는 크게 알려지지 않은 작은 회사였지만 이번 일로 전 세계에 이름을 알리게 됐다.

이 회사의 피트 디조이 임시 CEO는 “작은 스타트업이 좀처럼 경험할 수 없는 수준의 주목을 받았다”며 “회사는 하룻밤새 모두가 아는 이름이 됐고, 앞으로도 위대한 무언가를 만들겠다는 사명과 함께 나아가겠다”고 밝히기도 했다.