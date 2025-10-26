[헤럴드경제=이원율 기자]크렘린궁은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 정상회담을 너무 오래 미루면 안 된다는 데 대해 공감대를 이루고 있다고 26일(현지시간) 밝혔다.

리아노보스티 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 러시아 국영 방송 기자 파벨 자루빈과 인터뷰하며 “불필요한 지연 없이 만나는 게 좋겠다는 이해가 있다”고 밝혔다.

페스코프 대변인은 “트럼프 대통령이 지금 정상회담을 개최하는 게 의미 없다고 먼저 제안했고, 푸틴 대통령이 그 입장을 지지한 것”이라고 했다.

그는 두 대통령이 헝가리 부다페스트에서 정상회담을 하기로 합의했다가 개최를 연기한 데 대해 “구체적인 날짜가 제안된 적이 없다”며 이를 ‘취소’로 표현하는 게 잘못이라고 주장했다.

다만 트럼프 대통령은 22일 “푸틴 대통령과의 회담을 취소했다”며 “적절치 않다고 느껴졌기 때문”이라고 말한 바 있다.

페스코프 대변인은 “대통령들은 단순한 만남을 위한 만남을 할 수 없고, 시간을 낭비할 수 없다는 데 열린 마음을 갖고 있다”며 이는 두 대통령이 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 마코 루비오 미국 국무장관에게 기반 작업을 지시한 이유라고 했다.

아울러 정상회담을 열기 위해선 상당한 준비 기간이 있어야 하고, 모든 사람이 러시아와 미국 간 정상회담을 지지하는 건 아니라고도 했다.

한편 푸틴 대통령의 해외투자·경제협력 특사인 키릴 드미트리예프 러시아직접투자펀드(RDIF) 대표도 24일(현지시간) 미·러 정상회담은 취소되지 않았다고 밝혔다.

드미트리예프 특사는 미국 CNN 방송과의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 취소를 발표한 미·러 정상회담에 대해 “취소된 게 아니라 두 정상은 향후 만날 가능성이 높다”고 했다.

드미트리예프 특사는 “러시아, 미국, 우크라이나가 실제로 외교적 해결책에 꽤 근접했다고 믿는다”면서도 종전 협의와 관련한 구체적 논의 내용은 공개하지 않았다.