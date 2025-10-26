[헤럴드경제=박종일 선임기자]최호권 영등포구청장이 10월 25일 오후 선유도공원과 선유도역 ‘걷고 싶은 거리’ 일대에서 열린 ‘선유도원 축제’와 ‘시월의 선유’ 현장을 방문했다.

‘자연과 예술의 공존, 친환경 문화 확산’을 주제로 한 ‘선유도원 축제’는 10월 24일부터 26일까지 진행됐으며, 선유도역 ‘걷고 싶은 거리’에서 펼쳐지는 ‘시월의 선유’와 연계해 영등포를 대표하는 가을축제로 꾸며졌다.

‘선유도원 축제’는 선유도만의 생태적 가치를 담은 공연과 체험, 전시 등 다채로운 프로그램이 마련됐으며, 한화생명 킵어스, 세이브더칠드런 등 친환경 가치를 실천하는 기업과 단체도 함께했다.

‘시월의 선유’에서는 롯데홈쇼핑, 롯데웰푸드, 신일전자, 한강미디어고 등 지역 기업과 기관, 학교가 참여해 주민이 주도하는 거리 축제로 진행됐다.

최호권 영등포구청장은 “선유도원축제와 시월의 선유는 자연과 예술, 지역과 주민이 함께 만드는 영등포의 대표 가을 축제”라며 “가족, 친구, 연인 등과 함께 영등포만의 가을 정취를 느끼기 바란다”고 전했다.