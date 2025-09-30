[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국핵융합에너지연구원이 과학기술 전문대학과 긴밀한 협력을 통해 과학기술 발전과 우수 인재 양성에 나선다.

한국핵융합에너지연구원은 30일 한국공학대학교, 한국기술교육대학교와 상호협력 협약을 체결했다.

이번 협약은 세 기관이 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 긴밀한 협력체계를 구축하고, 국가 과학기술 발전과 전문 인재 양성에 기여하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▷핵융합 및 플라즈마 기술 공동연구 추진 ▷보유시설 및 장비의 공동 활용 ▷학생 인턴십·현장실습 및 연계 교육과정 개발·운영 ▷직무능력 향상·신기술 교육과정 개발 ▷전문인력 및 기술 교류 확대를 위하여 협력할 계획이다.

오영국 한국핵융합에너지연구원장은 “이번 협약은 연구원과 대학이 마음을 모아 미래 세대를 함께 키워가는 뜻깊은 시작”이라며 “학생들이 연구 현장에서 실질적인 경험을 쌓고, 핵융합 및 플라즈마 기술을 선도할 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.