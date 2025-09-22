포항, 바이오 특화단지 육성을 통한 첨단 바이오 거점도시 전략 공개

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자 경북포항시와 경상북도가 22일 서울 반얀트리 호텔에서 연 ‘2025 바이오헬스에서 찾는 포항 미래발전포럼’이 200여 명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.

참석자들은 포항을 K-바이오 중심지로 키우겠다는 비전에 공감했지만, 동시에 지방 거점이 안고 있는 구조적 한계와 정부 지원의 불확실성이 과제로 지적된다.

포항은 3·4세대 방사광가속기, 세포막단백질연구소 등 세계적 인프라를 갖추고 있고, 의대 설립과 인재 양성 계획을 추진 중이다.

그러나 이런 ‘하드웨어’ 중심의 강점이 실제 산업 성과로 이어질지는 미지수다. 수도권에 편중된 연구개발 인프라와 투자 자본이 지역으로 얼마나 흘러올지가 관건이기 때문이다.

기조연설에서 박구선 대구경북첨단의료산업진흥재단 이사장이 “포항은 바이오 균형발전의 핵심 거점”이라고 강조했지만, 일각에서는 정부 정책이 여전히 수도권 중심으로 설계돼 있다는 지적이 나온다.

한 참석자는 “지방이 첨단산업 중심지로 자리매김하려면 단순 지정이나 선언에 그쳐서는 안 된다. 기업 유치와 인재 정착을 위한 실질적 지원책이 필요하다”고 꼬집었다.

세션과 토론에서는 바이오벤처 클러스터 전략과 인재 육성 모델이 제시됐지만, 현실적으로 스타트업이 지방에 자리 잡기 어려운 환경이 여전하다는 우려도 뒤따랐다.

수도권 병원·연구기관과의 임상 협력망, 민간투자 네트워크 부족은 포항이 반드시 넘어야 할 벽으로 꼽힌다.

전문가들은 “포항이 롤모델이 될 잠재력은 분명하지만, 정부의 장기적 재정지원과 지자체의 정책 집행력이 뒷받침되지 않으면 이번 포럼의 성과도 선언적 구호에 머물 수 있다”고 입을 모았다.

포항시는 이번 논의 내용을 국가 정책과 산업 현장에 반영하겠다고 밝혔지만, 실질적 성과로 이어질지는 여전히 시험대에 올라 있다.