의장·의원 역할 체험하며 민주주의 실습, 안건 의결까지 경험

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도의회는 16일 본회의장에서 영주 가흥초등학교 4~6학년 학생 22명을 대상으로 ‘제120회 경상북도의회 청소년 의회 교실‘ 을 개최했다.

학생들은 이날 의장, 부의장, 의원 역할을 맡아 실제 본회의와 동일한 방식으로 회의를 진행했다.

개회식을 시작으로, 학생들은 ▴쉬는 시간 연장 ▴화장실 자유화 ▴독도 보호 ▴PC방 출입 제한 ▴운동장 인조 잔디 설치 ▴등교시간 9시 변경 등 다양한 주제로 3분 자유발언을 이어갔다.

발언 시간에는 “쉬는 시간을 늘리면 공부 집중력도 높아질 거예요”, “독도는 우리가 반드시 지켜야 합니다” 등 또래 눈높이에서 나온 현실적인 의견들이 쏟아졌다.

이어 청소년 범죄 처벌 강화 조례안 등 4건의 안건을 상정, 학생들은 찬반 토론을 벌인 뒤 직접 투표로 안건을 의결하며 실제 의회 경험을 몸으로 익혔다.

영주 출신 임병하 도의원은 현장을 찾아 학생들의 토론을 참관하며 “이번 의회 교실은 지방의회의 기능과 역할을 이해하고 민주주의 가치를 체득하는 소중한 경험이 될 것”이라며 격려했다.

청소년 의회 교실은 2014년부터 도의회 본회의장에서 운영되는 교육 프로그램으로, 도내 초·중·고 학생들이 본회의 절차를 직접 체험하며 지방자치와 민주주의 이해를 높이고, 민주시민 의식을 함양하는 기회로 평가받고 있다.