관광객 30% 할인…차량당 최대 5시간, 포항 구석구석 안내까지

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 추석 연휴와 가을 관광 성수기를 맞아 관광객들의 발걸음을 한층 가볍게 해줄 특별 이벤트를 준비했다.

오는 22일부터 예산 소진 시까지 진행되는 ‘타보소 관광택시 할인 프로모션’이다.

최근 SRT 증편으로 포항을 찾는 철도 관광객이 늘고 있지만, 현지에서 차량이 없는 방문객들은 이동에 불편을 겪는 경우가 많았다.

이번 할인 이벤트는 이런 불편을 줄이고, 포항 관광 접근성을 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

타보소 앱을 통해 가입 후 예약하면 이용 금액의 30%를 할인받을 수 있으며, 차량당 최대 5시간까지 이용 가능하다.

예를 들어 3시간 기본 이용 요금 8만 원은 5만 6,000원, 5시간 12만 5,000원은 8만 7,500원으로 부담 없이 이용할 수 있다.

타보소 관광택시는 KTX 포항역, 포항 경주공항, 시외버스터미널 등 주요 거점에서 탑승할 수 있으며, 포항의 주요 관광지를 잘 아는 기사들이 직접 안내까지 맡는다.

덕분에 운전기사 겸 관광안내사 역할을 해 관광객들은 교통 걱정 없이 편리하게 이동하며, 현지인의 생생한 설명과 맞춤형 코스로 포항만의 매력을 깊이 경험할 수 있다.

허정욱 포항시 도시안전주택국장은 “타보소 관광택시는 단순한 교통수단이 아닌, 포항 문화를 알리는 안내사 역할도 한다”며 “이번 할인 프로모션을 통해 추석 연휴 포항을 찾는 분들이 보다 풍성한 여행을 즐기길 바란다”고 말했다.

포항시는 이번 행사를 통해 관광 교통 인프라를 강화하고, 명절·성수기 관광 수요를 지역경제 활성화로 연결한다는 계획이다.