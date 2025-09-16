실전 토론과 골든벨로 업무 고민 공유·조직문화 개선

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 지난 11·12일 1박 2일간 강원도 양양 일원에서 6급 팀장 60여 명을 대상으로 ‘6급 팀장 혁신·소통 워크숍’을 성황리에 개최했다.

이번 워크숍은 급변하는 행정환경 속에서 중간관리자의 역할을 재정립하고, 리더십 역량 강화와 조직 내 소통 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

특히 ‘팀장이 묻고, 팀장이 답한다’ 프로그램에서는 참가자들이 팀장으로서 겪는 고민과 경험을 허심탄회하게 공유하며, 갈등 관리, 세대 간 소통, 업무 효율화 등 실제 조직에서 직면하는 문제에 대한 현실적 해법을 모색했다.

이어진 ‘봉화 골든벨–팀장이 간다!’ 프로그램은 봉화군 조직과 규정, 공직 가치, 리더십 관련 내용을 퀴즈 형식으로 풀며 학습과 재미를 동시에 제공했다.

팀별 대항전 방식으로 진행된 골든벨은 협동심과 경쟁심을 자극하며 현장의 열기를 한층 끌어올렸다.

워크숍에 참여한 한 팀장은 “비슷한 고민을 가진 동료들과 허심탄회하게 이야기할 수 있어 큰 힘이 됐다”며 “앞으로 팀장으로서 조직과 후배를 이끄는 데 많은 영감을 얻었다”고 소감을 전했다.

박현국 봉화군수는 “조직의 허리인 팀장이 바로서야 군정도 안정적으로 추진될 수 있다”며 “이번 워크숍을 계기로 팀장들이 상호 신뢰와 협업을 바탕으로 혁신적 리더십을 발휘해 군민에게 더 나은 행정서비스를 제공하기를 기대한다”고 말했다.

이번 행사는 단순한 교육을 넘어 팀장 간 소통과 협업 체계를 강화하고, 지속 가능한 조직문화 형성을 위한 기반을 마련했다는 평가를 받고 있다.

봉화군은 앞으로도 중간관리자의 역량 강화를 위한 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.