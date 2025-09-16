농산어촌 청소년 학습격차 해소·교육 균형 발전 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 서울시와 손잡고 농산어촌 학생들의 교육격차 해소와 교육 기회 확대에 나섰다.

군은 16일 서울시청에서 열린 ‘서울런 4주년 기념식’에서 오세훈 서울시장과 ‘서울런 플랫폼 공동 활용 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 예천군은 전국 기초자치단체 중 두 번째로 서울런을 도입하는 지자체가 됐다.

서울런은 수도권 중심의 교육 인프라를 전국으로 확산시키기 위해 마련된 대표 온라인 학습 플랫폼이다.

특히 중등 과정에는 ‘온니원’, ‘엠베스트’, ‘밀크T’, ‘아이스크림 홈런’ 등 국내 주요 교육 콘텐츠가 포함돼 있어, 지역 학생들이 수준 높은 강의와 AI 기반 학습 진단 서비스를 같이 누릴 수 있다.

예천군은 오는 10월부터 지역 중학생 약 600명을 대상으로 본격적인 디지털 학습 지원 사업을 시작한다.

군 관계자는 “서울과 농촌 간 교육격차를 줄이는 상생 모델”이라며 “지방 학생들에게도 동등한 교육 환경을 제공하는 의미가 크다”고 설명했다.

김학동 군수는 “서울과 지방이 함께 힘을 모아 교육 불균형을 해소하는 것은 우리 사회의 미래 경쟁력을 높이는 길”이라며 “앞으로도 청소년들이 꿈과 역량을 키울 수 있도록 맞춤형 교육정책을 지속해서 확대하겠다”고 강조했다.