라디오 안내 따라 4km 코스 완주, 현장 생방송·페스티벌까지 한눈에

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주가 가을 정취 속에서 짜릿한 트레킹 축제를 선보인다.

오는 20일 오전 11시부터 오후 3시까지 열리는 ‘죽계구곡 라디엔티어링’이 그 주인공, 참가자들은 무선 라디오를 들고 방송 안내에 따라 4km 구간을 완주하며, 순수한 체력과 전략이 승부를 가르는 신개념 걷기 운동을 경험한다.

첫 코스는 순흥면 배점주차장을 출발해 초암탐방지원센터까지 이어지는 백두대간의 아름다운 숲길과 계곡을 따라 펼쳐진다.

현장에서는 안동MBC와 대구MBC 라디오 특집 생방송으로 참가자들의 도전과 열기를 실시간 전달한다.

오후 2시부터 3시까지는 초암탐방지원센터에서 ‘구곡길 페스티벌’이 이어진다.

다채로운 공연과 경품 추첨이 더해져 참가자들에게 또 다른 즐거움을 선사할 예정이다.

금두섭 산림과장은 “죽계구곡 라디엔티어링은 자연과 문화, 스포츠를 한꺼번에 즐길 수 있는 지속가능한 관광 모델”이라며 “백두대간 구곡의 아름다움을 만끽하며, 온몸으로 가을을 느껴보시길 바란다”고 말했다.

영주시는 이번 행사를 시작으로 구곡길 홈페이지 개설, BI 개발, 지역별 테마 설정 등을 추진해 경북 대표 트레킹 브랜드로 육성하고, 산림 관광 자원화에 박차를 가한다.

참가 신청은 구곡길 홈페이지에서 사전 접수 가능하며, 행사 당일 오전 10시~11시 배점주차장 현장 접수도 가능하다.