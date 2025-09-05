케이팝데몬헌터스를 계기로 세계적으로 K-한의학에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 글로벌 한의학 브랜드의 선두주자인 ‘예쁘다:한(Yeppuda:Han)’의 홍희연 대표원장이 2026 S/S 서울패션위크에 참석해 눈길을 끌었다.

홍희연 대표원장은 이번 패션위크 기간 동안 에트왈(ATTWAL), 뉴웨이브보이즈(NEWWAVEBOYS), 시이안(CEEANN) 등 주요 브랜드의 쇼에 직접 참석하며, K-한의학의 K-패션을 비롯한 글로벌 트렌드와의 접점을 적극적으로 모색했다.

‘예쁘다:한’은 외국인들도 발음하기 쉬운 ‘예쁘다’와 한국 전통의학을 상징하는 ‘한(韓)’을 결합해 탄생한 이름으로, 한국 한의학을 보다 친근하게 접할 수 있도록 기획된 브랜드다. 단순히 의료 서비스에 국한하지 않고, 건강과 뷰티를 아우르는 라이프스타일 전반에 걸쳐 한의학적 가치를 녹여내며 국내외 고객들에게 새로운 경험을 제공하는 것이 특징이다.

예쁘다:한은 오는 9월 8일 서울 청담동에 플래그십 의원을 오픈하며 본격적인 서비스를 시작한다. 해당 공간은 한의학적 진료는 물론 웰니스와 뷰티를 통합한 맞춤형 서비스를 선보이는 거점으로 운영된다. 이어 10월 말에는 글로벌 비대면 진료 플랫폼인 ‘글로우:한(Glow:Han)’을 론칭해, 국경과 언어의 장벽을 넘어 해외 고객들에게도 한국 한의학의 전문성을 제공할 계획이다.

현재 청담동 플래그십 스토어에서는 예쁘다:한의 다양한 제품과 서비스를 직접 경험할 수 있으며, 향후 국내 주요 도시로도 서비스 영역을 확대해 나갈 예정이다.

홍희연 대표원장의 이번 서울패션위크 참석 또한 같은 맥락에서 의미가 크다. 글로벌 트렌드와 문화가 집약되는 패션위크 무대에서 한의학 브랜드 대표가 자리했다는 점은, 한국 전통의학이 더 이상 과거의 유산에 머물지 않고, 현대적 감각과 결합해 세계와 소통할 수 있음을 상징적으로 보여준다.