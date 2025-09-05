-신규 공급단지 중심 신고가 기록… 거래량, 아파트값 오름세 뚜렷

-광명뉴타운 최고 입지 광명12R구역 GS건설이 9월 공급 예정으로 관심 집중

경기도 광명시 아파트의 신고가 행진이 이어지고 있다. 새 정부 들어 서울 강남을 중심으로 아파트값이 오름세를 보였던 데다 부담으로 작용했던 입주물량도 어느정도 해소됐기 때문이다. . 특히 광명뉴타운의 최고 입지로 손꼽히는 광명12구역 분양을 앞둔 상황이어서 수요자들의 관심이 더욱 높아지고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 철산동 ‘철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지(1,313가구)’ 전용면적 59㎡는 지난 5월 26일 11억3,500만 원으로 거래돼 올 초 10억 초반대에 거래된 것과 비교하면 1억원 이상 올랐다. 전용면적 84㎡는 8월 9일 14억9,000원에 거래가 이루어져 올 초 13억원 초반대에 거래된 것과 비교하면 2억원 가까지 상승하며 신고가를 갈아치웠다.

또 지난 5월부터 입주를 시작한 철산동 ‘철산자이 더 헤리티지(3,804가구)’ 전용면적 59㎡는 6월 12억5,700만 원에 거래돼 최고가를 기록했고 전용면적 84㎡도 6월 최고가 15억3000만 원으로 최고가를 기록한 바 있다.

거래량도 늘었다. 한국부동산원에 따르면 올 상반기 광명시 아파트 매매거래량은 1,913건으로 지난해 같은 기간 1,359건 보다 554건(40.8%)이 증가한 것으로 나타났다.

거래량 증가와 함께 아파트값 오름세도 눈에 띈다. 한국부동산원이 발표한 ‘2025년 8월 4주 주간 아파트가격 동향’에 따르면 광명시 매매가격은 0.15% 상승했다. 경기도 시ㆍ도기준 과천시(0.18%)에 이어 2번째로 많이 올랐다.

전문가들은 “광명시에는 광명뉴타운, 철산동 재건축 등의 개발로 인해 수요층의 기대감이 높아 대출 규제 여파로 최근 아파트값이 조정을 받고 있는 상황에서도 여전히 서울과 인접한 매력적인 주거지역으로 손꼽히고 있다” 며 “특히 광명뉴타운의 대장주 역할을 하는 광명12R구역 철산역자이 분양하면 광명시 아파트의 관심이 더욱 높아질 것 수 있다”고 말했다.

철산역자이는 GS건설이 경기도 광명시 철산동 광명12R구역 주택재개발정비사업을 통해 공급하는 단지로 9월 분양할 예정이다. 이 단지는 지하 7층~지상 최고 29층, 19개 동, 총 2,045가구이며, 이 중 조합원 물량을 제외한 전용면적 39~84㎡ 650가구가 일반분양 물량이다.

철산역자이는 우수한 입지환경이 강점으로, 광명시 내에서도 교통, 교육, 생활인프라를 다 갖춘 최고의 중심입지로 손꼽힌다.

광명시의 아파트 시세는 지하철 7호선 철산역을 기준으로 시세가 형성되는 만큼 입주환경이 중요하다. 서울 강남까지 환승 없이 한 번에 도달이 가능하다. 특히 단지에서 걸어서 5분 안팎에 위치한 철산역은 인근으로 철산동 학원가, 철산로데오거리 등 병의원, 금융, 관공서등 모든 생활인프라가 집중되어 있어 철산역과의 거리가 곧 시세 형성의 척도가 되고 있다.

실제로 철산역 반경 500m내 위치한 롯데캐슬SKVIEW와 철산지이헤리티지가 시세를 주도하고 있다. 이러한 이유로 현재 광명시의 시세를 리딩하고 있는 아파트 보다 철산역과 인접한 위치에 있는 철산역자이에 수요층의 관심이 높을 수 밖에 없는 상황이다.

또한 단지 앞쪽으로 도덕산 야생화단지와 도덕산공원이 접해 있어 쾌적한 주거환경은 물론 조망(일부 가구)도 가능하다. 도보거리에는 광명시청, 광명시민회관, 광명세무서, 광명경찰서, 수원지방법원 등 관공서가 밀집해 있으며, 은행, 병원, 음식점 등이 즐비한 철산로데오거리도 걸어서 이용할 수 있다. 성애병원, 광명시민운동장, 광명전통시장, 세이브존 등도 가까이 있어 편리한 주거생활이 가능하다.

자이 브랜드에 걸맞은 상품성도 갖췄다. 철산역자이에는 엘리시안가든 등 주변 환경과 어울리는 조경 및 녹지공간은 물론 유아풀, 체온유지풀이 있는 수영장, 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 공유오피스, 문화강좌실, 게스트하우스, 실내놀이터 등 다양한 교육·문화·체육시설이 들어설 예정이다. 또한 107동 24층에 조성되는 클럽클라우드에는 교보문고 북큐레이션, 북카페, OCS(Open Coffee Station) 등 차별화된 휴게문화공간도 마련될 예정이다.

견본주택은 경기도 광명시 철산3동 일대에 들어서며 입주는 2029년 상반기 예정이다.