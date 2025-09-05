2018년부터 500호 넘는 빈집이 주민들 활용공간으로 탈바꿈

[헤럴드경제=박준환 기자]경기도가 쾌적한 주거환경 조성과 안전사고 발생 예방을 위해 추진 중인 접경지역 빈집 정비사업이 주민 참여와 협력을 바탕으로 가시적 성과를 내고 있다.

5일 도에 따르면 지난 2018년부터 올해까지 7개 접경지역 시·군(고양, 파주, 김포, 양주, 포천, 동두천, 연천)에서 총 500호가 넘는 빈집을 마을정원, 공공주차장 등 주민들이 활용할 수 있는 공간으로 탈바꿈시켰다.

40억원 이상을 투입한 이 사업은 접경지역 생활환경 개선과 주민 만족도 향상에 효과가 큰 사업으로 평가받고 있는데 파주시 조리읍 뇌조1리와 연천군 청산면 초성1리 사례가 대표적인 성과로 꼽힌다.

파주시 조리읍 뇌조1리는 오랫동안 방치돼 흉물로 여겨지던 빈집을 철거한 뒤, 주민 참여를 통해 ‘마을 정원’으로 꾸몄다. 한때 어둡고 위험했던 공간은 꽃과 나무가 가득한 쉼터로 바뀌었고, 마을회관과 함께 이웃들이 모여 이야기를 나누는 교류의 장이 됐다.

특히 가수 임영웅 씨가 콘서트 영상 촬영을 위해 찾은 이후 팬들 사이에서 일명 ‘웅지순례지’로 알려지며 전국 각지에서 방문객이 몰려들었다. 빈집이 단순히 사라진 자리가 아니라, 주민 교류의 장이자 문화·관광 자원화로 이어질 수 있음을 보여주는 사례다. 뇌조1리에는 860만원의 예산이 투입됐다.

연천군 청산면 초성1리 마을 주민들은 오랫동안 방치된 한 빈집으로 인해 안전과 위생 문제가 발생하자 이로 인한 불편을 호소했다. 마을 이장이 나서 연락이 닿지 않던 소유주를 찾아내 협의를 이끌어냈고, 경기도와 연천군의 행정 지원이 맞물리며 철거가 성사됐다. 초성1리에는 3000만원의 예산이 투입됐다.

유기문 연천군 초성1리 이장은 “공동체적 기반이 문제 해결의 결정적 동력이 됐다”면서 “흉물스럽게 남아있던 빈집이 철거된 이후 주민들의 불안이 사라지고 마을이 한결 깨끗해져 변화를 체감하고 있다”며 만족을 나타냈다.

김상수 경기도 균형발전기획실장은 “빈집 정비는 단순히 건물을 없애는 것이 아니라 주민과 함께 새로운 생활공간을 만들어가는 일”이라며 “접경지역 전역으로 사업을 넓혀 주민들이 안심하고 살아갈 수 있는 마을을 만들어가겠다”고 했다.