무중력모드 등 갖춘 ‘MC-700W’ 출시

청호나이스가 안마코스를 18가지로 세분화한 스마트 안마의자 ‘MC-700W’(사진)을 새로 선보였다.

‘MC-700W’는 18가지 안마코스(자동 12가지, 수동 6가지)를 제공해 사용자 상태에 맞춰 섬세하게 선택할 수 있게 했다. 체형에 고민이 있거나 오랜시간 앉아 있는 직장인을 고려한 골반집중 모드도 탑재됐다.

이는 ▷내 몸에 맞춘 듯 편안한 SL프레임 ▷파워컴프레서가 적용된 에어마사지 ▷내 마음대로 조절할 수 있는 안마 범위와 속도 ▷사용자에게 딱 맞는 안마를 찾아주는 인체감지 기능 등이 결합해 전신을 빈틈없이 케어해준다고 회사 측은 설명했다.

아울러 안락한 상태로 유지해 주는 무중력모드를 통해 편안한 휴식감을 제공한다고. 여기에 온열기능(켬/끔), 블루투스 연결 등 다양한 기능이 탑재돼 사용편의성을 높였다고 덧붙였다.

디자인 측면에서도 세련된 소파 같은 감성을 담았다고 했다. 샌드베이지 색을 적용해 아늑함을 더했고 거실, 서재, 안방 등 어느 공간과도 어우러진다고 전했다. 생활방수와 오염에 강한 천소재 원단이 사용돼 관리와 유지에 대한 부담까지 줄였다고 소개했다.

이밖에 LCD 컨트롤러는 간단하고 가독성이 우수해 조작이 쉽도록 디자인됐다. 이밖에 위험물감지 기능, 소비전력 절감 기술 등을 적용돼 안전성과 에너지효율성까지 고려했다고 청호 측은 밝혔다.