- 국립수목원 내 ‘희귀특산식물보존원’에 개화…국립수목원의 다년간 지속적인 연구와 관리 노력의 결실

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립수목원(원장 임영석)은 우리나라 자생 희귀식물인 해오라비난초(Habenaria radiata [Thunb.] Spreng.)가 전시원 내에 아름답게 꽃이 피기 시작했다고 19일 밝혔다.

해오라비난초는 산림청 지정 희귀식물(위급; CR)로 주로 습지나 습윤한 초지에서 자라며, 꽃이 마치 하늘을 나는 백로(해오라기)를 닮은 형태를 하고 있어 매우 독특하고 아름답다.

과거 경기도와 강원도, 경상북도에 자생하는 것으로 기록되어 있으나 현재는 경기도와 전라도 2개 지역에만 관찰되며, 희소성으로 인해 사람들의 빈번한 자생지 방문, 개발, 서식지 훼손 등으로 자생지가 위협받고 있다.

국립수목원은 해오라비난초의 지속적인 보전을 위해 과거 해오라비난초 자생지가 있는 수원시(일월수목원)에 대체서식지 조성을 통해 현지내ㆍ외 보전을 지속적으로 수행하고 있으며, 이러한 경험을 통해 국립수목원 전시원 내에도 자생지와 유사한 생육환경을 조성하고, 종자 기내배양을 통해 인공증식한 개체를 식재하여 안정적인 현지외 보전(ex situ conservation) 체계 확립에 기여하고 있다.

특히, 이번 개화는 국립수목원의 다년간 지속적인 연구와 관리 노력의 결실로, 일반 국민들에게 희귀식물의 아름다움과 생물다양성 보전의 중요성을 알릴 수 있는 좋은 계기가 될 것이란 기대다.

국립수목원 임영석 원장은 “해오라비난초와 같이 우리나라 희귀식물에 대한 관심과 애정은 생물다양성 보전의 출발점”이라며, “앞으로도 자생식물의 보전을 위한 다양한 노력을 지속하겠다”고 밝혔다.

한편, 해오라비난초는 국립수목원 전시원 내 ‘희귀특산식물보존원’에서 만나볼 수 있다.